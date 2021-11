Smer mal pracovný snem: Fico predstavil jasnú víziu! Kritika vlády, označil vinníkov súčasného stavu

BRATISLAVA - Predseda Smeru-SD Robert Fico na stredajšom sneme strany predstavil víziu do budúcna, víťazstvo vo voľbách označil za reálny cieľ. Do budúcna podľa neho bude treba naprávať škody, ktoré napáchala súčasná vláda v sociálnej oblasti i v oblasti právneho štátu. Vyhlásil, že Smer-SD by si mal klásť najvyššie ciele, teda urobiť maximum pre víťazstvo v parlamentných voľbách.

"Nevyslovujem to ako zbožné želanie, ale ako reálny cieľ, lebo viem, ako sa vyvíja slovenská politika," povedal. Je presvedčený, že Smer-SD bude medzi favoritmi na víťazstvo vo voľbách, pretože má na to všetky predpoklady. Deklaroval, že Smer-SD je sociálne, demokraticky, protifašisticky a proeurópsky orientovaná strana. To podľa neho stanovuje rámec na povolebné spolupráce. Za najprirodzenejšiu označil spoluprácu s Hlasom-SD.

Naďalej považuje predčasné voľby za najdemokratickejšiu cestu pre riešenie aktuálnej situácie. Kritizoval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá podľa jeho slov zmarila referendum a zobrala ľuďom demokratické právo na voľby. Zmeny v Ústave SR v tomto smere plánuje strana iniciovať aj na decembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR.

Výzvu do budúcna vidí v riešení zdražovania, ktoré podľa neho vláda nerieši. Priblížil aj kroky na boj s pandémiou, ktoré by urobil Smer-SD. V prvom rade si podľa Fica treba uvedomiť, že vakcíny nie sú jedinou cestou, len súčasťou systému protipandemických opatrení. Podčiarkol potrebu rovnosti očkovaných, otestovaných a ľudí po prekonaní ochorenia COVID-19. Za najvýznamnejší označil proces liečby pacienta od pozitívneho testu, nie až po príchode do nemocnice. Hovorí aj o dôležitosti prijímať opatrenia ústavným spôsobom.

V otázke právneho štátu a ľudských práv spomenul podozrenia z ovplyvňovania vyšetrovaní káuz i odpočúvanie politických oponentov "pod zámienkou riešenia pytliactva". Hovorí o politickom sprisahaní proti právnemu štátu. Za hlavných vinníkov označil lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Na stredajšom sneme si má strana zvoliť chýbajúcich členov svojich orgánov. Pozvaných bolo 298 delegátov, prítomná bola nadpolovičná väčšina z nich. Po sneme predseda Smeru-SD avizoval aj kladenie vencov k soche Alexandra Dubčeka pred budovou parlamentu.