Vytočená prezidentka po referendových otázkach od Smeru: Jasný právny názor, tu nastáva problém

BRATISLAVA - Navrhnuté referendové otázky od strany Smer-SD sa vzájomne podmieňujú, čo zákon neumožňuje. V stredajšom vyhlásení to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že vypíše referendum s akoukoľvek otázkou, ak bude v súlade s Ústavou SR.

VIDEO Vyhlásenie prezidentky:

Prezidentka hneď v úvode prejavu pripomenula, že viackrát takéto "poradenské" právne služby poskytovať nebude.

"Otázky sú sformulované tak, že ak dopadne dobre prvá otázka, tak potom platí druhá otázka. Neviem si predstaviť väčší príklad vzájomnej podmienenosti, ako je táto," vyhlásila Čaputová. Odkázala pritom na zákon o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý takúto formuláciu referendových otázok vylučuje.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prvá otázka navrhnutá Smerom-SD do petičnej akcie sa podľa prezidentky týka toho, či si občania želajú zmeniť ústavu tak, aby sa mohlo referendum skrátiť volebné obdobie. V druhej otázke sa chceli pýtať, či v prípade platnosti výsledku v prvej otázke si želajú vypísanie predčasných volieb voči konkrétnemu parlamentu.

Prezidentka dodala, že ak by dostala petíciu iba s prvou otázkou, vypísala by ho. Po prípadnej zmeny ústavy by tiež nemala problém ani s druhou otázkou. Odporúča však pri príprave akejkoľvek petičnej akcie smerujúcej k referendu, aby organizátori otázky konzultovali s ústavnými právnikmi. "Vytvárajú sa totiž veľké očakávania verejnosti, tlak na prezidentku, dávajú sa ultimáta, čo je úplne absurdné," podotkla.

Hlava štátu tiež skonštatovala, že prezident nie je právnou poradňou. K téme sa podľa svojich slov vyjadruje len preto, že na Slovensku rezonuje, ale aj z rešpektu k ľuďom, ktorí podpísali na jar petíciu za vyhlásenie predčasných volieb.

Naša nezodpovednosť je na pleciach zdravotníkov

Čaputová tiež dúfa, že vláda prijme odvážne a ambiciózne opatrenia, ktoré budú chrániť ľudí. Uviedla to v stredu vo svojom vyhlásení.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Dnes máme rekordný počet nakazených ľudí po celú dobu našej skúsenosti s covidom. Situácia je mimoriadne vážna," poznamenala hlava štátu. Zároveň poďakovala lekárom, zdravotníkom aj záchranárom za ich prácu. Na ich pleciach je teraz podľa Čaputovej "naša nezodpovednosť".

Prezidentka v utorok (9. 11.) vo videu na sociálnej sieti uviedla, že Slovensko sa v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou ocitlo v momente, keď je potrebné urobiť ťažké rozhodnutie. Je presvedčená, že v súčasnom období už nejde o politické rozhodnutie, ale o otázku prežitia.

SaS oceňuje stanovisko prezidentky

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) oceňuje odvážne stanovisko prezidentky Slovenskej republiky, ktorá poukázala na nezmyselnosť referendových otázok od poslancov Smeru.

"Prezidentka Zuzana Čaputová správne pomenovala dôvody, pre ktoré sa nemôže referendum vypísať a pre ktoré by bolo referendum v rozpore s Ústavou SR a zákonmi. Otázky v referende sa nesmú podmieňovať a je smutné, že to nevie práve Robert Fico, ktorý tu uráža všetkých a šermuje ústavnosťou a právnym poriadkom," uviedol štátny tajomník MZVEV Martin Klus.