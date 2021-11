AKTUÁLNE Vyšetrovanie v kauze Očistec ukončili!

"Konečný návrh vyšetrovateľa ešte na prokuratúru doručený nebol," spresnil Skladan. Celkovo bolo v prípade obvinených 21 osôb. Desať obvinených osôb vylúčili na samostatné trestné konanie. Pôvodne bolo predmetom trestného stíhania 25 skutkov.

VIDEO Bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara prepustili na slobodu

Gašpar je na slobode! PRVÉ FOTO a SLOVÁ policajného exprezidenta po prepustení z väzby

Celkovo bolo vykonaných 46 výsluchov

"Počas vyšetrovania boli vypočutí všetci obvinení, viacerí opakovane. Celkovo išlo o 46 výsluchov. Počas konania bolo vypočutých aj 92 svedkov, niektorí aj opakovane," opísal Skladan. Okrem tohto sa počas vyšetrovania vykonali aj znalecké dokazovania a zabezpečený bol aj rozsiahly listinný materiál.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Očistec zadržala vlani viacerých policajných exfunkcionárov vrátane policajného exprezidenta Tibora Gašpara, ktorého vo štvrtok (4. 11.) takmer po roku prepustili z väzby. Gašparovi krátko po prepustení z väzby do reči nebolo. "Nebudem nič komentovať do právoplatného skončenia veci, lebo ešte to niekto zneužije proti mne," povedal. Venovať sa chce teraz obhajobe.

Skupina mala pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. V prípade padli obvinenia zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu korupcie.