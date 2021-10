Slovensko čelí zdražovaniu: VIDEO Dobré správy! Prezidentka Čaputová načrtla riešenia

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok prijala v Prezidentskom paláci odborníkov z oblasti ekonómie či sociológie. Po stretnutí vyhlásila, že Slováci síce čelia zdražovaniu, dobrou správou však je, že je to len dočasný jav. Druhou dobrou správou podľa nej je to, že zároveň porastú aj mzdy. Upozornila na to, že zdražovanie má väčší vplyv na nízkopríjmových ľudí. Načrtla aj možné riešenia, napríklad zvýšenie príspevku na bývanie.