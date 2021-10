Po Ľudmile sa v Nitre zľahla zem: Študentka je nezvestná už sedem rokov! Prehovorila jej mama

Ľudmila Klementová (21) pochádza z Dobšinej, študovala štvrtý rok na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Naposledy bola videná 24. októbra 2014 krátko pred polnocou. Odišla z diskotéky Luna v Nitre na Kmeťkovej ulici v centre mesta. Podľa dostupných informácií, údajne odišla za svojim bývalým priateľom Jurajom, s ktorým v osudnú noc aj telefonovala, no vraj sa nestretli. Dievčina naposledy telefonovala o 2:32 pravdepodobne s kamarátkou, ktorá bývala na rovnakom internáte pod Zoborom.

"Ako poznám Ľudmilku, keby mala čo len najmenšiu možnosť, dala by nám vedieť, že je živá a zdravá. Bola by som rada, keby bola v bezpečí, ale bojím sa, že nie je," povedala pre denník SME jej mama s tým, že matka bude mať stále nádej, že jej dieťa žije.

Výzva ľuďom

Matka Ľudmily neverí, že jej dcéru nikto v osudnú noc nestretol. Preto by chcela poprosiť ľudí, ktorí niečo vedia, aby sa nebáli a ozvali sa. Aj keby si mysleli, že ide o banalitu. "Urobím čokoľvek pre to, aby sme jej mohli pomôcť a nájsť ju. Keď žije, mohli ju prinútiť k hocičomu, ale všetko sa dá zvládnuť a prekonať," hovorí zúfalá mama.

Ľudmila z baru odišla bez vecí. Keď volala svojej spolubývajúcej, tá ju údajne nechcela pustiť dnu. Jej mama si preto myslí, že tam chvíľu počkala a potom sa chcela vrátiť do mesta po kľúče. "Ešte vo štvrtok 23. októbra s nami úplne normálne komunikovala. Pôvodne mala prísť domov, no povedala, že ešte jeden víkend potrebuje zostať v Nitre," spomína si pani Klementová.

Lily totiž do Nitry pricestovala kamarátka Maja z Bratislavy. S ďalšou kamarátkou išli na diskotéku. Cez víkend sa s ňou jej mama opakovane pokúšala skontaktovať, rovnako ako jej sestra. V nedeľu večer jej zazvonil telefón, no na druhom konci nebola Ľudmila, ale jej kamarátka Zuzka, ktorá jej oznámila, že nevedia, kde jej dcéra je.

Pátranie pokračuje

Polícia aj naďalej po Ľudmile pátra. Vykonali previerky podozrivých osôb a rovnako preverujú aj DNA, ak sa nájde telo nestotožnenej ženy. Doteraz bolo všetko neúspešné. Podľa Lilinej matky jej dcéra nebola zvyknutá na alkohol a večer, keď zmizla, zrejme niečo vypila. "Ten piatok sa vymyká všetkým jej zvyklostiam," povedala s tým, že Ľudmila žila zdravo.

Na nešťastí rodiny sa chceli obohatiť aj štyria mladíci, ktorí od otca nezvestnej Ľudmily pýtali 12-tisíc eur za to, že mu povedia, kde sa jeho dcéra nachádza. Informácia sa však nezakladala na pravde. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Rožňavez prečinu nátlaku spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil štyroch mladíkov vo veku od 18 do 21 rokov, uviedla to vtedy hovorkyňa košických policajtov Jana Mésarová.

Štyria mladíci, ktorí tvrdili, že vedia, kde sa študentka nachádza, navšítivili otca dievčiny v rodinnom dome v Dobšinej. Pýtali si od neho peniaze, keď chcel otec zavolať políciu, mladíci nastúpili do auta a ušli. Polícii sa podarilo vypátrať ich. Dostali sa až pred sudcu, ktorý ich uznal vinnými z prečinu nátlaku. Všetci štyria boli podmienečne odsúdení. Traja z nich na 14 mesiacov so skúšobnou dobou 1 a pol roka, štvrtý mladík na 24 mesiacov so skúšobnou dobou 24 mesiacov.