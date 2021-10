VIDEO Pohádali sa ako baby na trhu: Pri predkladaní návrhu sa uprostred pléna do seba pustili Kollár s Baránikom!

Kollár a Baránik sa do seba pustili.

BRATISLAVA - To, čo sa dnes za rečníckym pultom v parlamente stalo sme už videli viackrát, no dnes si do vlasov skočili predstavitelia vlastnej koalície! Všetko mal spustiť podpredseda Ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik (SaS). Ten podľa predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) nepredložil svoj návrh v súlade s rokovacím poriadkom a spustila sa roztržka. Prišlo na zvýšený hlas a aj na búrlivý potlesk!