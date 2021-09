Rázna odpoveď Šipoša: Rokovací poriadok nebudeme meniť, lebo si to zmyslela opozícia

Michal Šipoš

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR nebudeme teraz meniť preto, lebo si to zmysleli opoziční poslanci. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš to uviedol v nedeľnej relácii TA3 V politike v súvislosti s návrhom opozície, ktorý by jej umožnil opäť predložiť legislatívne zmeny potrebné na konanie sa ich zastaveného referenda.