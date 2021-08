AKTUÁLNE Viedenské letisko uzavreli: Zrušili lety, ľudia čakajú hlava na hlave

Podľa našich informácií sa kvôli uzavretému letisku tvoria kolóny na diaľnici až po Bratislavu. Stovky cestujúcich momentálne čakajú na letisku, kým sa dozvedia viac. Oficiálne zatiaľ nič nie je známe. Na situáciu na mieste dohliadajú policajti.

Jeden z cestujúcich, ktorý sa nachádza na mieste na sociálnej sieti Twitter uviedol, že dôvodom je zrejme podozrivá batožina. Práve kvôli tomu mali letisko uzavrieť. "Nemáme žiadne informácie, žiadne miesto pre tisícky ľudí, aby sme mohli dodržať odstupy," napísal jeden z cestujúcich.

.@flughafen_wien locked down due to a suspicious unattended piece of luggage. Zero further information, no space for thousands of people to keep their distance. Cops just standing around. Terrible management. pic.twitter.com/4t6yJCZu8p