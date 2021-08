Meteorológovia vydali výstrahy: Silný dážď môže potrápiť najmä sever Slovenska

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Silný dážď môže ojedinele potrápiť najmä sever Slovenska až do pondelkového (30. 8.) poludnia. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Prevažne v severnej a severovýchodnej časti Slovenska upozorňujú aj na možný výskyt povodní. Najnižší stupeň hydrologickej výstrahy má trvať od polnoci do pondelka do 18.00 h. Slovenský meteorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.