KAUZA MÝTNIK Úplatky v krabiciach od šampanského či šampónov: Exšéfka daniarov dostala 50-tisíc eur

archívne video

Bývalú prezidentku Finančnej správy zadržala NAKA v rámci akcie Mýtnik III. Prakticky hneď po svojom zadržaní začala Wittenbergerová s políciou spolupracovať. Priznala sa aj k úplatku 50-tisíc eur, ktorý mala dostať od ďalšíeho obvineného podnikateľa Michala Suchobu. Aj on s políciou spolupracuje.

Ako informujú Aktuality.sk Wittenbergerová mala dostať úplatok v krabici od kozmetiky a všimnúť si to mala až na druhý deň. Podľa informácií portálu sa mala exšéfka daniarov na poslednú chvíľu dozvedieť, že sa v bratislavskom Riverparku uvidí nielen so svojím odchádzajúcim šéfom, ale aj s podnikateľom, ktorého firma dodávala daniarom IT systémy, Michalom Suchobom.

Wittenbergerová mala z toho stretnutia odísť s taškou kozmetiky od Suchobovej priateľky, ktorá vlastnila kadernícky salón. Podĺa jej výpovede, nikto nespomenul žiadne poďakovanie ani úplatok a tak vraj netušila, že v taštičke so šampónmi sa nachádzajú aj peniaze. "Až nasledujúci deň som zistila, že v tej taštičke je uložená aj obálka s peniazmi, ja som potom už pána Imreczeho ďalej nekontaktovala a tieto peniaze som si ponechala," vypovedala Wittenbergerová.

V kauze Mýtnik III je obvinený aj podnikateľ Miroslav Výboh. Imrecze spomína aj expremiéra a súčasného lídra strany Hlas Petra Pellegriniho, ktorý mal podľa jeho výpovede zobrať úplatok 150-tisíc eur. Pellegrini obvinenia odmieta. NAKA ho zatiaľ nevypočula.