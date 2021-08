KORONAVÍRUS Ruská vakcína Sputnik V: Nové údaje! Aká účinná je proti delta variantu?

Ruská vakcína je menej účinná proti infekcii variantom Delta. Zatiaľ čo výrobcovia Sputnika V hovorili v júni o 90-percentnej účinnosti, podľa nových údajov je to len 83 percent. Účinok je nižší, ako sa pôvodne predpokladalo, uviedol v stredu ruský minister zdravotníctva Michail Muraško. Delta variant nového koronavírusu sa považuje za obzvlášť nákazlivý a ruské úrady ho pokladajú za zodpovedného za výrazný nárast počtu infekcií v krajine za posledné dva mesiace.

Gamalejov inštitút, ktorý vakcínu vyvinul, reaguje rozporuplne: Ústav potvrdzuje nové údaje na Twitteri. Naproti tomu riaditeľ ústavu v rozhovore uviedol, že „Sputnik V“ je bezpečný proti všetkým variantom nového koronavírusu. Rozšírená nedôvera voči vlastnej očkovacej látke v krajine pravdepodobne ešte vzrastie.

Delta cases surge in US & Israel shows mRNA vaccines need a heterogeneous booster to strengthen & prolong immune response.#SputnikV pioneered mix&match approach, combo trials & showed 83.1% efficacy vs Delta.

Today RDIF offers Pfizer to start trial with Sputnik Light as booster pic.twitter.com/BTZEhyhWWw