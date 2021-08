Meteorológia varujú: Pre niektoré okresy vydali výstrahy pred dažďom i búrkami

BRATISLAVA - V niektorých okresoch západného Slovenska sa môže výdatnejšie rozpršať, na východe treba počítať miestami s búrkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

V Trnavskom kraji môže dážď potrápiť okresy Piešťany, Skalica a Senica, v Nitrianskom kraji okresy Topoľčany a Zlaté Moravce a v Trenčianskom kraji okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Podľa meteorológov môže napadnúť miestami 25 až 50 milimetrov zrážok. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ.

S búrkami treba počítať v Košickom kraji v okresoch Michalovce a Sobrance a v Prešovskom kraji v okresoch Humenné, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou. S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môže napadnúť 20 až 40 milimetrov zrážok, vietor môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. "Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," pripomína SHMÚ. Výstrahy pred búrkami platia v stredu predbežne do 18.00 h, výstrahy pred dažďom platia od 22.00 h do štvrtka (5. 8.) do 22.00 h.

Zdroj: SHMÚ