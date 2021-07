Koalícia sa k Mikulcovi a Kovaříkovi zatiaľ nezišla: Termín rokovania ešte nie je

BRATISLAVA - Koalícia sa k otázke zotrvania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách zatiaľ nezišla. Termín rokovania ešte nie je. Potvrdili to viaceré zdroje z koalície. Začiatkom týždňa sa ako o najskoršom možnom termíne hovorilo o štvrtku.

"Diskusie prebiehajú, ale je teraz taký termín, že viacerí si zobrali dovolenky, treba nájsť prienik. Ale nie je to tak, že sa veci nediskutujú," povedal vo štvrtok premiér Eduard Heger (OĽANO). Na otázku či má Kovařík jeho dôveru odpovedal, že preňho je partner Mikulec a tomu je policajný prezident podriadený. "Je to otázka naňho," reagoval s tým, že ministri jeho dôveru majú.

Zopakoval, že koalícia dostala silný mandát najmä na očistu polície, prokuratúry a súdnictva. "Očista sa začala diať, ale vieme, že v zložkách máme desiatky tisíc ľudí a povedzte mi, kto vie dať ruku do ohňa za všetkých," dodal s tým, že proces očisty má svoje postupy a polici do toho nemôžu zasahovať. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) to vidí podobne ako premiér. Myslí si, že Mikulec necháva políciu pracovať. Poznamenala, že v štáte sú mechanizmy na kontrolu jednotlivých zložiek.

O zvolanie mimoriadnej koaličnej rady požiadal partnerov predseda Národnej rady SR a Sme rodina Boris Kollár. Hnutie Sme rodina chce riešiť otázku zotrvania ministra vnútra a policajného prezidenta vo funkciách. Majú vážne výhrady. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že Kovařík aj Mikulec by mali odstúpiť. Poslanec hnutia Patrick Linhart už pred mimoriadnou schôdzou na Mikulcovo odvolanie počas uplynulého víkendu avizoval, že zvažuje hlasovať za jeho odvolanie.

Minister vnútra deklaroval, že je pripravený zodpovedať hnutiu Sme rodina všetky otázky týkajúce sa súčasnej situácie, ak bude záujem o konštruktívnu debatu. Podporu ministrovi vyjadrili OĽANO, Za ľudí aj SaS.