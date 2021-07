Ďalšie svedectvá z Malty: VIDEO Deti počujem len plakať! Jazykový pobyt sa premenil na nočnú moru

Deti od 12 do 17 rokov odcestovali na letný jazykový pobyt na Maltu. Na prázdninové učenie sa však v sekunde premenilo na, doslova, nočnú moru. "Predtým to bolo všetko v poriadku, hrali sa, učili sa, mali rôzne programy. Jedno z dievčat, s ktorým bývala aj moja dcéra, malo v piatok odletieť domov a robila si PCR test kvôli letu. Ten jej vyšiel pozitívny. Tak deti, ktoré boli s tými pozitívnymi, museli ísť do karantény, čiže aj moje deti. Dali im 14-dňovú karanténu, 24. mali odletieť domov, tak som im kúpila letenky," hovorí Barbara, jedna z matiek detí, ktoré ostali uväznené na Malte. Barbara opísala aj to, ako im deťom servírujú surové mäso, či nedezinfikujú im izby.

Situáciu opísala na sociálnej sieti aj Češka Markéta, ktorá je aktuálne tiež v karanténe na Malte. "9.7. sa moja mesačná cesta za novým poznaním, odpočinkom po roku dištančnej výučby a túžbou zautomatizovať angličtinu na Malte, premenila na nočnú moru. Kvôli pozitívnym spolubývajúcim som bola umiestnená do bezpodmienečnej 14-dňovej karantény. Svoje dni teraz trávim zatvorená v neupratanej izbe po pozitívne testovanej slečne," píše Markéta.

Na oknách má mreže a kúpeľnu zdieľa s ďalšími piatimi dievčatami. "Buď ich počujem plakať alebo volať rodičom, ako im je smutno. Apartmán nebol už mesiac uprataný, hromadia sa nám tu odpadky, posteľnú bielizeň po pozitívnej som musela dať dole sama. Kamaráti mi kúpili dezinfekciu a snažila som sa aspoň čiastočne vyčistiť izbu," opisuje podmienky.

Markéta hovorí, že z recepcie im priniesli fľašky nejakých pochybných dezinfekčných prostriedkov a jedlo im nosia trikrát denne. "Jeho kvalita rozhodne nezodpovedá financiám, ktoré sme zaplatili. Prítomnosť na prezenčnej výučbe nám bola zakázaná a k online výučbe sme sa stále nedostali, nemáme prístupové heslá," dopĺňa Markéta. Podľa nej je najviac depresívny fakt, že počuť, ako sa testovaní aj netestovaní spolužiaci bavia, kúpu v mori a opaľujú. Podľa maltských zákonov totiž každý, kto bol v kontakte s pozitívnym, musí absolvovať 14-dňovú karanténu. "Nebolo nám umožnené sa otestovať ani antigénovým, ani PCR testom. Je neuveriteľné, že sa toto deje po dvoch rokoch boja s koronavírusom," uzatvára Markéta.

Diana dcéru stihla zobrať domov

Po našom článku, v ktorom sme informovali, ako sa deti na Malte aktuálne majú, sa nám ozvala aj Diana, ktorá píše, že ona svoju dcéru stihla zobrať domov.

"Našťastie, moja dcéra je doma a zobrala som ju z Malty predčasne o 5 dní skôr, ako sa mala vrátiť. Odletela na Maltu 4.7. a tiež bola prvé 3 dni spokojná. Kým sa neobjavil COVID vo vedľajšom hoteli, kde bolo 10 pozitívnych. Odrazu sa všetko zmenilo, celý prístup k deťom, školu im zrušili, takže zo zaplatených 10 dní školy, mala reálne 3. Prídel vody 2x 0,5 l vody na deň. V piatok 9.7. - 6 detí nedostalo večeru, čakali hladné, kým im objednajú pizzu, no keďže zrejme nevedia počítať, moja dcéra ostala úplne bez večere. V utorok ráno mali byť nastúpení na recepcii a išli sa dať hromadne testovať (antigén test 45,- Eur, PCR 130,- Eur) - deti čakali smädné 2,5 hodiny na pána, ktorý ich mal sprevádzať na testy. Vtedy som si povedala dosť a požiadala agentúru o prebookovanie letenky," opisuje Diana.

Tej sa letenku domov pre dcéru podarilo zohnať už na stredu ráno, takže šťastne odletela domov. "Po týchto skúsenostiach ju na Maltu viac nepustím. Sú to deti - bola v skupine 12-17 ročných a malo byť o nich postarané - myslím, že za pobyt sme zaplatili celkom slušnú sumu Eur. Každopádne držím rodičom a deťom päste, aby ich mali čo najskôr doma a zdravé," dodala Diana.

Miroslav to vidí inak

Na náš clánok zareagoval aj pán Miroslav, ktorý má na Malte dcéru. Ten to tak hrozne nevidí a tvrdí, že pre deti je to aspoň príprava na život. "Mám na Malte v uvedenom ubytovacom zariadení 13-ročnú dcéru, ktorá bola pozitívne testovaná na Covid-19 15.7. - deň pred odletom na Slovensko. Samozrejme, po prvotnom šoku, ktorý je prirodzený pre maloleté deti, nastala realita," napísal Miroslav. Deň potom odletel sám na Maltu, aby zistil, v akých podmienkach deti žijú.

"Musím konštatovať, že napriek "katastrofálnym" fotkám, je o deti v rámci možností dobre postarané. Riaditeľka a aj teamleaderi sa všemožne snažia, aby deťom v karanténe nič nechývalo. Majú zabezpečnené nákupy, bielizeň, stravu a aj lieka na zmiernenie príznakov. Dokonca im vyšli v ústrety aj zvýhodnenou cenou za ubytovanie. Dcéra, hoci má mierne príznaky, navštevuje online kurt a okamžite pochopila súčasnú situáciu, ktorú nikto momentálne nevie zmeniť," opísal Miroslav podmienky, v ktorých na Malte žije jeho dcéra.

Podľa neho by rodičia detí, ktoré ostali v karanténe, mali svoje deti upokojiť a motivovať, pretože aj toto môže byť priprava na život. "Pokiaľ to zdravotný stav deťom umožňuje, tak sa musia s danou situáciou vyrovnať a nie dožadovať sa pomoci ambasády. Ja som moju dcéru pri dodržaní bezpečnej vzdilenosti a všetkých pravidiel upokojil a motivoval, aby sa o seba postarala sama," odporučil rodičom Miroslav s tým, že jeho dcéra si izbu vydezinfikovala a upratala sama, ako aj jedlo si pripravuje sama. Miroslav zároveň pochválil aj slovenskú agentúru, cez ktorú išla jeho dcéra na jazykový pobyt a myslí si, že situáciu deti zvládnu.

