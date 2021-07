Protesty pred domami odborníkov: Tvrdý odkaz polície! TOTO tolerovať nebudeme, agresívne ataky sú neprípustné

Minulý týždeň čakala viacerých slovenských lekárov a vedcov nepríjemná návšteva. Za to, že podporujú vakcíny proti koronavírusu, sa pod oknami ich domovov zhromaždili odporcovia očkovania. Tam ich chceli svojimi výhradami konfrontovať a točiť si to na video. Ale nepochodili. Vladimír Krčméry, Elena Prokopová a Pavol Jarčuška im totiž alebo neotvorili, alebo neboli doma.

Potýčky aj so susedmi

Odporcovia vakcinácie však mali potýčky so susedmi, ktorým takýto štýl komunikácie prekážal. Spôsob, ktorý sa rozhodli využiť, však kritizovali viaceré inštitúcie a politici. Napríklad ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že to je neprípustné, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), konštatovala, že ich kroky sú zvrátené.

Zdroj: Topky.sk

Rázne slová polície

K celej situácii sa už vyjadrila aj polícia, na ktorú sa mala obrátiť napríklad pediatrička Elena Prokopová či infektológ Vladimír Krčméry. Pre odporcov očkovania majú jasnú správu – takéto konanie tolerovať nebudú. „Silu dezinformácií nemožno podceňovať. Skupina tzv. "antivaxerov" síce nie je veľká, ale o to hlučnejšia. Na jednej strane chápeme únavu niektorých občanov z pandémie ako takej, čelíme jej však všetci spolu. Nielen Slovensko, ale aj ostatné európske štáty majú, alebo postupne zavádzajú opatrenia v boji proti delta variantu, ktorý sa nebezpečne šíri v susedných krajinách. V tejto situácii sú agresívne ataky na odborníkov a lekárov absolútne neprípustné,“ upozornili policajti.

Poukázali na to, že tomu nie je tak dávno, keď sa lekárom v prvej vlne tlieskalo za ich nasadenie a obetu v boji s koronavírusom. Teraz sa karta obrátila. „Dnes sú tu vďaka dezinformáciám malé skupiny ľudí, ktorí neváhajú ísť pred dom lekára a zasypať ho svojimi výhradami a natočiť si vzájomnú konfrontáciu na kameru. Videá potom umiestňovali na Facebook v očakávaní, že ich komunita takéto akcie ocení,“ vysvetlili muži zákona, podľa ktorých je takéto správanie úplne scestné, rovnako ako to, že ich obviňujú z „vraždy experimentálnou vakcínou“.

Pripomenuli, že práve lekári sa starajú o všetkých pacientov bez rozdielov a nikomu ani len nenapadlo nazvať ich vrahmi. „Nezabúdame ani na to, že počas prvej a druhe vlny pandémie koronavírusu boli práve lekári na hrane vyčerpania a kolapsu celého zdravotníckeho systému. Aj vďaka ich obetavosti a vytrvalosti sme to ako spoločnosť zvládli, a na to sa NEZABÚDA. Dôverujme lekárom a vedcom. Len vďaka nim sa z pandémie môžete definitívne dostať,“ uviedli s tým, že situáciu moitorujú a v prípade protiprávneho konania budú konať a prijímajú adekvátne opatrenia. Viac však pre obavu zo zmarenia úloh konkretizovali.