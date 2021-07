Prišiel na psa mráz: Koaličného rebela zrejme čaká definitívny koniec v OĽaNO! Ten v amoku ukazuje na Krošláka

BRATISLAVA - Je to tu. Po nekonečných mesiacoch, kedy sa zdalo, že sa nič nestane, začalo OĽaNO v prípade kontroverzného poslanca Martina Čepčeka konať. Ten si už dlhšie v parlamente išiel "sólo", keď v minulosti napríklad hlasoval za zákony z dielne ĽSNS či keď nepodržal ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. Teraz zrejme prichádza definitívny vyhadzov z klubu, kde mal už aj tak od februára pozastavené členstvo.

O predbežnom konci poslanca Čepčeka v klube OĽaNO píše portál Aktuality.sk. Ten ale podľa vlastných slov nerozumie tomu, prečo ho chcú z klubu OĽaNO vyhodiť. Ukazuje pritom prstom na kolegu Jána Krošláka, ktorý sa napríklad pri hlasovaní o Matovičovom odvolaní zdržal a mal o expremiérovi kritický status na sociálnej sieti.

Už to mal dlhšie nahnuté a rozhovor so Šipošom

OĽaNO má v parlamente podľa volebného výsledku najväčší, a síce 53-členný poslanecký klub, ktorý však v týchto dňoch zrejme príde o spomínaného Čepčeka. O tom, že mu hrozí koniec mal povedať spomínanému portálu práve sám Čepček. Na konci júnovej schôdze za ním podľa jeho slov prišiel šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš a požiadal ho o krátky rozhovor.

Na odchod vraj nevidí dôvod

So Šipošom mali pritom diskutovať o spoločnom vyhlásení. "Sedeli sme na chodbe pod obrazmi Albína Brunovského. On sa chcel so mnou dohodnúť na spoločnom vyhlásení: Po vzájomnej dohode predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša s poslancom Martinom Čepčekom už nebude poslanec Martin Čepček členom poslaneckého klubu OĽaNO," hovorí poslanec.

Šipoš sa ho mal potom spýtať, či by s takýmto spoločným vyhlásením súhlasil. Čepček si to chcel najskôr rozmyslieť, no potom Šipošovi oznámil, že s vylúčením nesúhlasí. "Osobne som čakal na prerokovanie na klube. Nevidím dôvod na vylúčenie, lebo som nič neporušil,“ napísal Čepček v stanovisku, ktoré poslal Šipošovi.

Čepček má pritom v klube pozastavené členstvo už od februára, kedy sa dopustil viacerých "antikoaličných" prešľapov. "V súčasnosti až do konca júnovej schôdze pre neho platí dištanc na zasadnutiach nášho poslaneckého klubu. Následne to budeme riešiť na poslaneckom klube,“ povedal ešte v máji Šipoš o Čepčekovi.

Ukazuje na Krošláka

Čepčekovi sa to nezdá fér a v návale nesúhlasu s údajným postojom Šipoša ukázal na iného kolegu, ktorý nepodržal Matoviča počas jeho odvolávania. Mal ny mysli Jána Krošláka. "Po troch mesiacoch som sa zúčastnil na klube, odvolával som sa na medializované informácie. Opäť som musel odísť, hoci problémový kolega v klube, ktorý verejne odpísal súčasného ministra financií a predsedu hnutia, tam naďalej ostáva," popisuje poslanec.

Koaličný rebel

Čepček má ale v porovnaní s Krošlákovým jedným zdržaním sa hlasovania v prípade odvolávania vicepremiéra a jedným kritickým statusom na Matoviča neporovnateľne väčšiu zásobu prešľapov. Azda jeho najznámejším parlamentným "športom" je predkladanie zákonoch o potratovej politike. Jeden z takých zákonov napríklad predložil ešte minulý rok v septembri bez vedomia niektorých koaličníkov.

Tiež sa "preslávil" tým, že ako jediný z koalície zahlasoval za odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). "Keď išlo o odstúpenie pána ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, pani ministerka tvrdila, že je to síce ľudsky ťažké, ale treba politicky odstúpiť. Takže Krajčí áno, ale pani ministerka nie?“ odôvodňoval vtedy v rozprave Čepček.

