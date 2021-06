VIDEOROZHOVOR Bratislavský rabín o židovských manželstvách, rozvodoch a svojich 13 deťoch

"Inštinkt sám nie je dobrý základ pre manželstvo," myslí si bratislavský rabín Baruch Myers.

V rozhovore prezradil:

Prečo ženám pri stretnutí odmieta podať ruku?

Ako si ortodoxní Židia vyberajú vhodných partnerov pre manželstvo a na základe čoho?

Kde žijú jeho deti, čo robia a ako si oni vyberali partnerov?

Sú majetky či hodnoty dôležité pre židovské manželstvo?

Čo je úlohou bratislavského rabína?

Cítite sa byť viac Američanom alebo Slovákom?

Nedávno som oslávil 57 rokov. Polovicu svojho života žijem na Slovensku. Je pravdou, že pre každého človeka je detstvo veľmi dôležité, formuje jeho osobnosť. Mám svoje poslanie a uvedomujem si svoje židovské hodnoty. V tomto zmysle som Žid a čo sa týka občianskej identity, cítim sa určite byť viac Slovákom. Som členom slovenskej spoločnosti a chcem svojou osobou k nej prispieť. Rovnako sa cítim Američanom, lebo to mám v sebe.

Keď sme sa stretli a podávala som vám ruku, odmietli ste mi podať. Mnohí na Slovensku by si mysleli, že je to prejav nezdvorilosti...

Keď som prišiel na Slovensko, boli sme s manželkou na recepcii na americkej ambasáde. Niekto chcel mojej manželke podať ruku a veľvyslanec to miesto mňa vysvetlil. Medzi ortodoxnými Židmi si ruky podávajú muži s mužmi a ženy so ženami. A je to tak. Z mojej strany to určite nie je nič proti ženám. U nás určité dotyky, ktoré sú považované za familiárne a trošku viac ako len zdvorilosť, sa snažíme mať len v manželskom vzťahu.

Vašu manželku vám vybrali rodičia?

Nie. Je to nedorozumenie. Málokedy sa stáva, že rodičia určia svojim deťom ich budúcich partnerov.

Vybrali ste si ju teda sám?

Dostal som zoznam navrhnutých budúcich partneriek. Moji rodičia ma poznali najlepšie a s ďalšími priateľmi sa rozprávali, aká partnerka by bola najlepšia. Je dôležité, aby budúci manželia mali spoločné hodnoty. S manželkou som nechodil roky pred sobášom, aby sme sa poznali. To sme nemuseli. Dobré manželstvo je vtedy, keď ho robia dvaja partneri, ktorí do manželstva vkladajú oddanosť, čestnosť. Na začiatku vzťahu rolu hrajú úplne iné veci.

Spomeniete si, čo ste si mysleli, keď ste vašu ženu prvýkrát stretli? Čo tam hralo úlohu?

Všetko dôležité, čo som potreboval vedieť o svojej žene, som už vedel dávno predtým, ako som ju prvý raz stretol.

Čo bolo pre vás dôležité na vašej budúcej žene?

Boli to samozrejme náboženské hodnoty. To nie sú len pojmy, ale skutočný život. Od stravovania, zákony kóšer až po šábes - deň odpočinku, slávenie všetkých tradícií a zvyklostí. To sú všetko nesmierne dôležité veci pre nás. Často sa stáva, že mnohí vstupujú do manželstiev bez toho, aby poznali hodnoty toho druhého. Po manželstve zisťujú, že ten druhý nechce mať deti. To sú tak podstatné veci, ktoré by sa mali ujasniť ešte pred vstupom do manželstva. Na začiatku ich upúta vizáž, no časom zistia, že nie sú kompatibilní v hodnotách. Preto my sme všetky tieto veci vedeli dopredu, či chceme mať deti, či žena bude užívať antikoncepciu alebo nie. Nič nás na tom druhom nedokázalo v zásadných veciach prekvapiť. Dovolím si tvrdiť, že pred vstupom do manželstva sme s mojou ženou o sebe vedeli viac, ako tí, ktorí spolu žijú 10 rokov.

