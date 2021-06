KORONAVÍRUS Záujem o vakcínu Sputnik V má 571 ľudí vo veku od 60 rokov

BRATISLAVA – Záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Sputnik V má spolu 571 ľudí vo veku od 60 rokov. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Celkovo ku štvrtku čaká na túto vakcínu 3626 ľudí.

Vo vekovej skupine od 60. roku po 64. rok života je 192 záujemcov. Vo vekovej kategórii od 65 do 69 rokov ide o 239 záujemcov. Ľudí vo veku 70 až 74 rokov evidujú 111 a vo veku 75 až 79 rokov 29 je záujemcov o túto vakcínu.

Celkovo najviac čakajúcich, a to 887, evidujú v Žilinskom kraji. Najsilnejšia kategória ľudí, ktorí majú o túto vakcínu záujem, a to 493, je vo veku od 40 do 44 rokov.