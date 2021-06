Koniec strany Za ľudí: Škoda je urobená, mlieko je rozliate, strana je rozbitá, tvrdí predsedníčka Remišová

Škoda je urobená, mlieko je rozliate, strana je rozbitá. V súvislosti so situáciou v strane Za ľudí a vytvorením frakcie okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej to uviedla predsedníčka strany Veronika Remišová. Vo zvolaní mimoriadneho snemu nevidí zmysel, riadny snem je podľa jej slov plánovaný na budúci rok v auguste. Zmysel však Remišová vidí v hlbokej vnútrostraníckej diskusii až na úrovni okresov a členov strany, chce ju aj iniciovať.

"Ak mal byť snem, malo to byť s cieľom zachovania jednoty v strane. Skupina Kolíkovej odišla z rokovania, buchla dverami, oznámila, že vytvára frakciu a chcú samostatne rokovať s koaličnými partnermi. Škoda je urobená, mlieko je rozliate, strana je rozbitá," povedala Remišová s tým, že nevidí zmysle v ďalšom polarizovaní a traumatizovaní strany. Na otázku, či sa dá ešte stranu zachrániť, odpovedala, že túto vojnu sama nezačala a veci by sa mohli dať do poriadku, keby sa viac sústredili na prácu a menej na intrigy.

Zopakovala, že problém v strane sa začal pre nespokojnosť Kolíkovej frakcie s riešením vládnej krízy. Vicepremiérka namieta, že všetky požiadavky strany boli splnené. Rozpor medzi ňou a Kolíkovou mal nastať v otázke predčasných volieb. Kým pre Remišovú mali byť neprípustné, Kolíková ich mala vnímať ako prijateľné riziko. Vicepremiérka poznamenala, že v minulosti bola v opozícii a bojovala proti vládam Smeru-SD po páde vlády Ivety Radičovej. "Kolíková v tom čase vo vláde Smer-SD bola, čiže pre ňu zóna komfortu je vláda Smeru-SD. Pre mňa nie," podotkla. Deklarovala podporu ďalším reformám justície z dielne Kolíkovej, na to podľa jej slov Kolíková do strany ako odborníčka prišla.

