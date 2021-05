Exminister zdravotníctva Krajčí o svojom odchode: Bojoval som so zdravotnými problémami!

Exminister zdravotníctva Marek Krajčí tvrdí, že počas prvej vlny pandémie sme boli svetovými premiantmi a zvládli sme ju na výbornú s tým, že sme celému svetu dokázali, že nosenie rúšok má veľký význam, čo sa počas druhej vlny stalo štandardom vo všetkých krajinách.

Zlá druhá vlna je aj chybou opozície

"V lete som pripravil nový pandemický plán a pandemické opatrenia začala riadiť pandemická komisia. Žiaľ, počas druhej vlny sme už ako spoločnosť stratili jednotu a súdržnosť," povedal pre Topky s tým, že najskôr nastúpilo spochybňovanie smrtnosti vírusu a potreby opatrení. "Čím ďalej viac som čelil aj politickému populizmu a vytĺkaniu politického kapitálu. Opozícia dokonca podporovala ilegálne demonštrácie, ktoré na jeseň prispeli ku kritickému vzostupu počtu infikovaných pred vianočnými sviatkami," dodal a zdôraznil, že globálne hodnotenie manažmentov pandémií v jednotlivých krajinách náš ešte len čaká.

Zdroj: Kancelária NR SR, SITA/Zoltan Mathe/MTI via AP

S kritikou testovania nesúhlasí

Hoci sa plošnému testovaniu vyčíta nielen slabá efektívnosť, ale aj predraženosť, Marek Krajčí si myslí, že popri štandardných epidemických opatreniach je práve pri ochorení COVID-19 vychytávanie infikovaných asymptomatických prenášačov ochorenia a ich následná karantenizácia veľmi efektívna intervencia, ktorá prispieva k úspešnému manažmentu pandémie. "Výrazne umožňuje skracovať štandardné protiepidemické opatrenia znižujúce socializáciu a mobilitu, ktoré majú pre ľudskú psychiku a ekonomiku devastujúce následky," poznamenal s tým, že efekt tejto intervencie dokázala aj štúdia v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov Science.

"V druhej vlne, kedy sme na našom území čelili oveľa infekčnejšiemu a smrtnejšiemu britskému kmeňu, sme tento efekt, ktorého ovocie žneme doposiaľ, videli zhruba po mesiaci kontinuálneho pretestovávania. Či to bolo najskôr v prípade Nitry, ale následne aj na celom Slovensku vďaka Covid automatu. Samozrejme najdôležitejší efekt má očkovanie," argumentoval Krajčí.

Zdroj: Topky/Maarty

Bojoval so zdravotnými problémami

Hoci tlačová konferencia, kde avizoval vtedajší šéf rezortu svoj odchod, priliala olej do ohňa koaličnej krízy. Napriek tomu Krajčí horkosť necíti. "Nebral som to ako krivdu. Byť ministrom zdravotníctva v pandémii je extrémne náročná pozícia. Minimálne som spával, stúpol mi tlak, cukor, pribral som 16 kíl. Teraz som sa vyslovene týždne dával dokopy," uzavrel pre Topky s tým, že to bral to ako službu, ale keď nemal podporu dvoch koaličných partnerov a hrozil rozpad vlády, rozhodol sa odstúpiť.