Návrh Petry Hajšelovej o kolúznej väzbe sa presunie na jún, zatiaľ sa rokuje o rozpočte

BRATISLAVA - Hlasovanie o poslaneckej novele Trestného poriadku z dielne Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorá upravuje oblasť kolúznej väzby, sa zrejme presunie na júnovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. Dovtedy by mal byť predložený pripravený legislatívny návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Rátajú s tým zástupcovia koalície. Naďalej sa rokuje o zmenách v štátnom rozpočte na tento rok.

"Dnes (utorok) by mal ísť návrh pani ministerky Kolíkovej do legislatívnej rady vlády, zajtra na vládu, a potom do NRSR," skonštatoval pre TASR podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Ozrejmil, že pri návrhu ministerky sa aktuálne upravujú detaily. Ráta teda s presunutím návrhu Hajšelovej.

"Je to dohodnuté tak, že hlasovanie sa presunie na jún," uviedla v súvislosti s Hajšelovej návrhom šéfka klubu SaS Anna Zemanová. Potvrdila, že v koalícii sa ešte rokuje o detailoch návrhu ministerky. Verí, že sa nájde vhodná varianta, s ktorou bude Kolíková súhlasiť. Práve odobrenie návrhu ministerkou je pre SaS podľa jej slov kľúčové. Predpokladá, že legislatívny návrh ministerky by mohol byť predložený na júnové rokovanie parlamentu.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský rokovania o zmenách pri väzbe zatiaľ komentovať nechcel. Koalícia naďalej rokuje aj o zmenách v štátnom rozpočte. Šeliga verí, že v stredu (26. 5.) sa o ňom bude v pléne NRSR rokovať. Doplnil, že ešte pokračujú rokovania medzi partnermi, o výsledkoch by ich mali podľa jeho slov informovať počas dňa.

"Tak, ako je navrhnutý rozpočet, tak ho nepodporíme," podčiarkla Zemanová s tým, že sa ešte rokuje. Výsledkom rokovaní by mohol byť podľa nej kompromisný pozmeňujúci návrh. Ak by sa na ňom dohodli pred hlasovaním v parlamente, SaS by podporila aj skrátené legislatívne konanie k návrhu. Bez takéhoto návrhu nepodporia podľa slov Zemanovej ani zrýchlený režim, ani ďalšie čítania.

Z novely rozpočtu vyplýva, že celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur. Rokovania prebiehajú najmä medzi SaS a OĽANO. Liberáli namietali zrýchlený režim, zvýšenie deficitu zhruba o 3,3 miliardy eur považujú za vážnu tému a chceli k tomu diskusiu.