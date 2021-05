Premiér o kolúznej väzbe: Ministerstvo spravodlivosti by malo predložiť návrh na úpravu v stredu

Eduard Heger

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR by malo návrh na zmenu podmienok kolúznej väzby predložiť na stredajšie (26. 5.) rokovanie vlády. Koncom týždňa by sa návrh mohol dostať na prerokovanie do parlamentu. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii premiér Eduard Heger (OĽANO).