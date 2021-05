Za subvenčný podvod hrozí 52-ročnej žene 15-ročný trest: Polícia vzniesla obvinenie

"V marci tohto roku na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, pracovisko Snina, žena podala žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu, a to v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu," uviedla s tým, že obvinená k žiadosti ako povinné prílohy doložila sfalšované listiny ohľadom jej pracovnej činnosti v minulosti.

Žena navyše podala žiadosť pod svojím rodným menom a zatajila tak i to, že je vydatá. "Za týchto okolností sa od októbra 2020 pokúsila od úradu práce neoprávnene vylákať dotáciu, ktorá by v prípade jej priznania dosahovala výšku viac ako 177 eur mesačne až do konečnej sumy 1800 eur stanovenej pre rozpočtový rok 2021," doplnila hovorkyňa. Pripomenula, že žena sa skutku dopustila za núdzového stavu. Obvinená je stíhaná na slobode.