Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí okrádajú seniorov

DUNAJSKÁ STREDA– Polícia v Dunajskej Strede už našla páchateľov, ktorí podvodným spôsobom lákali od seniorov peniaze. Osemdesiatjedenročnej žene nahovárali, že zbili jej vnuka a pýtali 20.000 eur, ďalšej vo veku 77 rokov, že jej vnučka je zapletená do obchodu s drogami. Ak nezaplatí 30.000 eur, vnučke odrežú prsty a pôjde do basy. Podľa trnavskej krajskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej kriminalisti počas domovej prehliadky v Šahách v okrese Levice našli dôkazy, ktoré majú osoby usvedčiť zo zločinov páchaných na senioroch.

Oba prípady vydierania boli nahlásené polícii. Staršia zo žien aj zaplatila, po "taxikárovi" poslala 8000 eur v obálke. "Kriminalisti postupne stotožnili osoby a vzniesli obvinenie za zločin podvodu. Nie je však vylúčené, že nenahlásených prípadov v okrese Dunajská Streda bude aj viac. Obete cítia krivdu a strach z odsúdenia za svoje konanie a boja sa oznámiť prípad na políciu," konštatovala hovorkyňa.

Policajti preto žiadajú o pomoc rodiny a príbuzných seniorov. Obete si podvodníci, ako uviedla Linkešová, vytypujú a denne sú schopní kontaktovať cez čísla získané zo Zlatých stránok desiatky osôb. "Polícia upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať. Aby do domov a bytov, nielen v čase pandemických opatrení, otvorili dvere len svojim príbuzným a aby cudzie osoby, ktoré nepoznajú a ktorým nedôverujú, do bytu nevpúšťali a informácie si vopred preverili u svojej rodiny," doplnila.

"Prosbu smerujeme aj na príbuzných seniorov, aby svojich starých rodičov a príbuzných v mene polície upozornili na riziká spojené s podvodníkmi. Upozornite ich, že podvodníci využijú akúkoľvek zámienku, aby sa dostali do domu a obrali ich o celoživotné úspory. Ak v tejto súvislosti vznikne podozrenie z podvodného konania, odporúčame seniorom, aby ihneď kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158," uviedla Linkešová.