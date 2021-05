Šeliga to schytáva z každej strany: Farizejstvo a drzosť, vyčíta mu bývalý politik!

BRATISLAVA - Nočné "pracovné stretnutie" vyšlo Juraja Šeligu poriadne draho. Hoci sa zriekol postu podpredsedu parlamentu, parlamentný mandát si ponechal. Neopustil ani miesto podpredsedu strany Za ľudí. Hoci tvrdí, že vyvodil politickú zodpovednosť, poriadne to schytal od bývalého politika KDH.

Mnohí kritici častujú mladého Juraja Šeligu označením "homo politicus". Dlhý čas sa špekulovalo aj o tom, či protesty Za slušné Slovensko nevymenil za miesto v strane Andreja Kisku. Politik však tieto klebety nikdy nepotvrdil, skôr naopak. Dlho sa pošuškáva aj o jeho vzťahu s kolegyňou Janou Žitňanskou, ale aj v tomto prípade má Šeliga naporúdzi vysvetlenie. "Sme len priatelia," vyjadril sa niekoľkokrát.

Napriek tomu sa pracovného stretnutia, na ktorom sa malo riešiť očkovanie a sociálne veci, čo je primárne doména Jany Žitňanskej, zúčastnil aj on. Rokovanie sa pretiahlo do neskorých nočných hodín a jeho aktéri sa presunuli do priestorov kaviarne Pod lampou. Tým zúčastnení porušili niekoľko nariadení platných v čase pandémie. Šeliga následne odstúpil z postu podpredsedu parlamentu a Jana Žitňanská z postu vedúcej výboru pre sociálne veci.

Zdroj: Facebook/Túmač

Pred svojím pôsobením v strane Za ľudí sa však mladý politik snažil dostať do KDH a dokonca bol aj poslaneckým asistentom Jozefa Abrhána. Jeho správanie poriadne naštvalo aj ďalšieho exkolegu, ktorý KDH opustil v roku 2018. “Slušný človek” sa namiesto toho, aby sa vzdal mandátu, vzdá len funkcie, ponechá si 5000€ plat a verí, že to voliči ešte aj ocenia. Ja tomu hovorím pokrytectvo. Vzdať funkcie sa mal, keď sa predbehol na vakcináciu," napísal rozhorčený exposlanec NR SR Alojz Přidal na sociálnej sieti.