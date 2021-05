KORONAVÍRUS Ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrá pribudnú v Piešťanoch, Trnave aj v Galante

"Už nasledujúci víkend by sa malo začať s očkovaním vakcínou od Moderny v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave," povedal Viskupič na stredajšom rokovaní krajského zastupiteľstva v Trnave. Toto centrum vybudovalo po materiálnej aj technickej stránke mesto Trnava už v polovici februára, avšak TTSK, ktorý koordinuje vakcináciu v kraji, ho doteraz nevyužíval. "Hľadali sme riešenia, záviselo to aj od dodávky vakcín," uviedol Viskupič. V Piešťanoch sa s vakcinačným centrom počíta na Kúpeľnom ostrove, v objekte Slovenských liečebných kúpeľov.

Počas uplynulého víkendu očkovali v centrách Dunajskej Strede, Skalici aj Trnave prvýkrát vakcínou od Pfizer/BioNTech, podali ju viac ako 5000 ľudom vo veku nad 60 rokov. V nedeľu (2. 5.) vakcínu AstraZeneca v Trnave podali 2343 ľuďom. "Od konca februára bolo v našich veľkokapacitných centrách zaočkovaných už takmer 62.000 ľudí," konštatoval Viskupič. Vakcinačné centrá by mali slúžiť v nasledujúcich týždňoch až do augusta tohto roka, keď by vakcinácia prešla podľa Viskupičových slov na ambulantný sektor.