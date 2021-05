Opäť im zostanú len oči pre plač: Štylistka si podala Matoviča, Kollára, Gröhlinga aj poslanca Pčolinského!

Opakuje to neustále! Naši politici by sa mali inšpirovať predovšetkým v zahraničí a reprezentovať nás vzornejšie a lepšie. Štylistka trvá na tom, že by sa mali obklopiť odborníkmi na vizáž, ale aj komunikáciu. "Aktuálna koalícia má nevhodný a nedôveryhodný imidž," poznamenala štylistka.

Pochvala pre Igora Matoviča

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a minister financií Igor Matovič sa na prvej tlačovej konferencii po schváleni programového vyhlásenia vlády objavil v obleku. Ten vymenil za svoje obľúbené "vypraté" džínsy neurčitej farby. "Oceňujem, že minister financií objavil čaro formálnosti obleku, ktorý sa na tento typ udalosti hodí," pochválila Ziegler expremiéra a predsedu hnutia OĽaNO. Práve jemu v uplynulých týždňoch vyčítala, že je zväčša nevhodne oblečený, čo sa zrejme postupne mení.

Rozoviaty Gröhling

Kritické oko však nepotešil minister školstva za stranu SaS Branislav Gröhling. Podľa štylistky by mal byť oboznámený s detailom, ktorý dokáže veľa pokaziť. "Minister školstva by mohol vedieť, že prvý gombík saka má byť zapnutý. Reprezentuje edukáciu," poznamenala Ziegler. Ďalej upozornila, že ju na tlačovej konferencii nepresvedčili ani gestá. "Mali by vedieť ako komunikovať nielen verbálne, ale aj neverbálne," poznamenala Ziegler.

Kollár a mágia správnej veľkosti

Podobnú výhradu smerovala aj k predsedovi parlamentu za Sme rodina Borisovi Kollárovi. "Pán Kollár by mal vedieť, že sako treba na prvý gombík zapnúť a treba mať aj dlhšiu kravatu," začala s tým, že z obleku zrejme "vyrástol". "Sako vyzerá, že mu nesedí, akoby z neho trocha vyrástol," pokračovala odborníčka na imidž. "Odporúčam sa aj menej rozkročiť, keďže takto pôsobí ako biletár," dodala.

Pochvala pre Remišovú

Štylistku Ziegler príjemne prekvapila vicepremiérka Remišová, a to najmä farbou šiat, ktorá sa jej hodí. "Strih šiat, ale aj materiál mohol byť jednoduchší a sviežejší," poznamenala Ziegler s tým, že takto pôsobí predsedníčka koaličnej strany Za ľudí vzhľadom na jej vek príliš usadlo a nemoderne.

Iná farba pre poslanca Pčolinského

Tlačovej konferencie sa zúčastnili aj predsedovia klubov. Hnutie Sme rodina tak reprezentoval Peter Pčolinský. Aj preňho má odborníčka na imidž malé odporúčanie. "Čierny oblek by som vymenila za tmavomodrý. Čierna farba nie je úplne najvhodnejšou voľbou," poznamenala kriticky s tým, že košeľa by mala mierne vytŕčať spod rukávov.

Ako sa to má robiť?

Z vlády Ziegler opakovane vyzdvihla ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Do kontrastu však postavila aj ďalšieho bývalého diplomata, ktorý opustil stranu Za ľudí a pridal sa k Progresívnemu Slovensku. Štylistka ocenila spôsob, akým sa prezentuje Tomáš Valášek. "Všimnite si, že napriek jeho drobnejšej postave je tento poslanec vždy ako zo škatuľky a upravený," poznamenala, že práve vďaka tomu, že je to nižší muž, musí mať nepochybne obleky na mieru. Tie mu sedia ako uliate.