Zbraň v boji proti KORONAVÍRUSU: Slovensko začína naskladňovať nový liek

Liek na ochorenie COVID-19 s názvom Bamlanivimab

Zdroj: TASR/AP (Eli Lilly via AP)

BRATISLAVA – Slovensko zapája do boja s pandémiou nového koronavírusu monoklonálne protilátky. Do 15 slovenských nemocníc sa začalo naskladňovať prvých 5000 kusov lieku bamlanivimab. Uviedla to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.