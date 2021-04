Získa ďalšiu anticenu? Expremiérovi Matovičovi sa opäť podaril poriadny trapas, odborníčka reaguje!

BRATISLAVA - Na to, že komunikácia nie je expremiérovou silnou stránkou, upozorňujú odborníci opakovane. Bez trapasu sa nezaobišla ani posledná tlačová konferencia, kde neuvážené slová Igora Matoviča znova dobehli. Do pomykova dostal aj riaditeľku odboru ministerstva práce a kritiku si vyslúžil od uznávanej odborníčky!

Opäť sa predviedol v plnej kráse! Igorovi Matovičovi sa na tlačovej konferencii, venovanej pomoci obetiam domáceho násilia, podaril poriadny trapas. Svojim výrokom urazil nielen obete, ale aj odbornú verejnosť. Čo sa vlastne udialo?

Minister financií Igor Matovič bol súčasťou skupiny, ktorá prezentovala, akým spôsobom sa využije navýšená rezerva predsedu vlády. Tá by mala tento rok pomôcť neziskovým organizáciám, ktoré prevádzkujú bezpečné domovy pre týrané ženy, často aj s deťmi. "Dnes tu stojíme pri riešení situácie a tých životných situácií žien, ktoré domáce násilie nedokážu zvládnuť tým, že sú vo svojom domove, ale musia vyhľadať centrá pre týrané matky," začal z ostra Igor Matovič s tým, že tieto peniaze pomôžu stovkám žien a detí, ktoré musia utekať z domova, lebo tyran doma ich týra.

Čo si nenavarili museli jesť

Nakoľko politici sa po vyhlásení z tlačovej konferencie stratili, váha novinárskych otázok zostala na šéfovi Hegerovho úradu Júliusovi Jakabovi a riaditeľke odboru rodovej rovnosti Zuzane Brixovej. Bývalá právnička Konferencie biskupov Slovenska sa snažila zo situácie, ktorú vyvolal Igor Matovič, neúspešne vykorčuľovať.

Získa Matovič ďalšiu anticenu?

Výrok expremiéra poriadne pobúril aj Brixovej predchodkyňu a dlhoročnú odborníčku na rodovú rovnosť Oľgu Pietruchovú. Tá opustila Odbor rodovej rovnosti práve pre názorové nezhody s aktuálnym ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina).

Podľa dborníčky je takýto komentár od expremiéra neprijateľný. "Sú to populistické vyjadrenia s povrchnou, respektíve skoro žiadnou znalosťou danej témy. Ide o viktimizáciu žien, ktoré zažívajú domáce násilie a to tým, že ich stavia do pozície akoby to nezvládali a museli utekať. Povinnosťou žien nie je násilie vydržať, ale povinnosťou štátu je ich pred ním chrániť," vysvetlila Pietruchová pre Topky.sk.

Zdroj: archív OP

Odborníčka upozorňuje na niekoľko klamstiev

To však nie je všetko. Pietruchovú rozčúlili aj ďalšie výroky členov vlády, ktoré dokonca označila za klamstvá. "Ja teda oceňujem, že vláda našla peniaze na podporu témy násilia na ženách. Ale.. na tej dnešnej bombastickej tlačovke premiérov zaznelo niekoľko klamstiev, ktoré musím uviesť na pravú mieru," napísala k téme na sociálnej sieti s tým, že svoje obvinenia aj vysvetlila.

"Nie je pravda, že predchádzajúce vlády nevyužívali rezervné zdroje na financovanie tejto témy. V roku 2017 bolo z rezervy vlády (nie premiéra) na financovanie služieb pre obete násilia na ženách a domáceho 2 milióny Eur," povedala na margo obvinení, že predchádzajúca vláda čerpala rezervy len na zbytočnosti.

Zdroj: Facebook/Oľga Pietruchová, Topky/Vlado Anjel

Ďalší problém má odborníčka s výrokmi ministra práce. "Nie je pravda, ako tvrdí minister Krajniak, že rokovania s Nórskom k ich mechanizmu sa zdržali kvôli pandémii. Naopak, bol to on, kto rok blokoval tento mechanizmus, kde je alokovaných 8 miliónov na rodovú rovnosť a násilie na ženách. Blokoval ho preto, že nesúhlasil s podporou projektov na rodovú rovnosť, veď vieme, prečo. Keby to nebol zdržiaval, organizácie mohli už tieto fondy dávno čerpať a nemuseli na to ísť peniaze z rozpočtu," pokračovala odborníčka, ktorá si nezvykne brať servítku pred ústa. Ako tretí bod uviedla to, že MPSVR vlani odmietlo podporiť v rámci dotačnej schémy tie organizácie, ktoré pomáhajú týraným ženám a podporu dostali prolife organizácie prepojené na generálnu riaditeľku u Krajniaka Annu Verešovú.

"Ja si teda počkám, koľko u tých 3 miliónov dostanú feministické organizácie, ktoré ženám reálne pomáhajú, a koľko pôjde Kuffovi a podobným, ktorí sa na téme skôr priživujú ako reálne niečo robia," uzavrela rozhnevaná odborníčka.