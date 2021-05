BRATISLAVA - Spoľahlivosť je pri kúpe jazdenky veľmi dôležitým kritériom. Určite ani ty netúžiš po vozidle, ktoré by bolo častejšie v servise ako na ceste a doslova by sa ti rozpadávalo pred očami. My sme pre teba vybrali 4 modely, ktoré ťa spoľahlivosťou pravdepodobne nepotešia a odporúčame sa im vyhnúť.