Súdna rada zvolila Pavla Naďa za kandidáta na prvého šéfa Najvyššieho správneho súdu

"Hlasovanie dopadlo podľa môjho názoru veľmi dobre. Nielenže bol zvolený, ale bol zvolený všetkými hlasmi členov Súdnej rady, čo nám dáva veľkú nádej, že bude dobrý predseda," uviedol podpredseda Súdnej rady Miloš Kolek. Od Naďa očakáva, že vybuduje dôveryhodnú inštitúciu. Kandidát ho presvedčil tým, že sa prihlásil aj do výberového konania na funkciu sudcu NSS SR. "Bolo vidno, že pozná a ovláda svoju prácu aj ako sudca. Dnes ukázal, že má aj ten ďalší prvok, že dokáže prácu organizovať a riadiť pre celý súd," dodal.

Naď považuje zvolenie za silný záväzok voči občanom SR. "Vôbec som nečakal, že budem nominovaný do tejto pozície. Usiloval som sa o post sudcu NSS a som spokojný s tým, čo som docielil v prvom kole. Bolo sa treba chlapsky postaviť k tomu, čo bolo výzvou zo strany predsedu Súdnej rady a ďalších osôb, ktoré ma nominovali," povedal bezprostredne po úspešnej voľbe.

„Vznikom NSS SR, obrazne povedané, vzniká dom správneho súdnictva, teda dom ochrany subjektívnych práv občana pred verejnou mocou,“ uviedol počas prezentácie. Na základe prvého kola výberového konania na sudcov NSS SR je presvedčený, že súd bude môcť spustiť svoju rozhodovaciu činnosť od 1. augusta, tak ako to predpokladá zákon. Za hranicu únosnosti na prvé obdobie fungovania súdu považuje zaplnenie siedmich senátov.

Chce, aby už v júli prišlo k neformálnym stretnutiam a diskusiám členov pléna nového súdu k spusteniu rozhodovacej činnosti. Spôsob fungovania nového súdu má byť podľa neho zameraný na potrebu kolektívneho ducha rozhodovania. Okrem formálnych aktivít bude presadzovať aj neformálne riešenia cez permanentné fórum sudcov. „Stretávanie sa sudcov na týždennej báze, vzájomná pomoc a empatia,“ doplnil. Volá po plnej špecializácii sudcov NSS SR od začiatku jeho činnosti.

Naď študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bol advokátom, prokurátorom na Okresnej prokuratúre v Michalovciach a na Krajskej prokuratúre v Košiciach. Sudcom sa stal v roku 2006. Začínal na Okresnom súde v Michalovciach. Od roku 2008 pôsobí na Krajskom súde v Košiciach, kde sa v roku 2014 stal aj predsedom tamojšieho správneho kolégia. Od začiatku roku 2021 je na stáži v správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR.

Voľba kandidáta na predsedu NSS SR sa mala pôvodne konať 2. marca, ale jediný kandidát Jaroslav Macek vzal späť súhlas s kandidatúrou. Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.

Zo začiatku by malo tvoriť nový NSS SR minimálne 21 sudcov, tvrdí Naď

Zo začiatku by malo tvoriť nový Najvyšší správny súd (NSS) SR minimálne 21 sudcov, ktorí by vytvorili sedem senátov. Uviedol to úspešný kandidát na pozíciu predsedu NSS SR Pavol Naď. Verí, že sa túto métu podarí naplniť. Dodal, že ak by neprišlo k zvýšeniu počtu asistentov sudcov, dlhodobé fungovanie nového súdu bez výraznejších prieťahov si vyžaduje 29 sudcov.

"Iný spôsob riešenia nepripúšťam, lebo kasačná agenda je taká silná záťaž, že v priebehu prvých dvoch rokov činnosti NSS SR to bude silná výzva na pracovné výkony," zdôraznil. Vyhlásil, že postrehol vyjadrenia ministerky spravodlivosti, ktorá je ochotná v prípade problémov s obsadením súdu a začiatkom jeho fungovania docieliť novelu zákona.

Otázniky má pri preklopení "živých" disciplinárnych konaní na NSS SR. "Ide o veľmi závažnú procesnú otázku. Musí byť vyriešená tak, aby nevznikli pochybnosti, že verdikty súdu v týchto veciach budú zákonné," zdôraznil. Vyhlásil, že pre tieto konania platia zásady trestného práva a pri zmene disciplinárneho senátu by tieto osoby mohli žiadať o opakovanie dokazovania.

Na novom súde chce naštartovať také aktivity, ktoré by ho v priebehu troch - štyroch rokov "katapultovali" do pozície súdu, ktorý bude dôstojným a dôveryhodným partnerom českého najvyššieho správneho súdu. Priznal, že stále nie sú známe podrobnosti, aký objem nerozhodnutej agendy prejde na nový súd.

O sídle nového súdu chce po vymenovaní komunikovať so šéfkou rezortu spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Zo začiatku by mal sídliť v budove terajšieho Najvyššieho súdu (NS) SR. "Viem o predpokladanom termíne opustenia tejto budovy, a to je koniec tohto roka. Predpokladám, že dovtedy by sme v improvizovaných podmienkach sídlili v tejto budove," povedal. Preferuje sídlo v samostatnej budove, ale po prípadnej rekonštrukcii budovy na Župnom námestí nevylučuje ani návrat do týchto priestorov.