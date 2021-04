Petícia na podporu Matoviča? Babky demokratky vystriedali Svedkovia Igorovi, reaguje odborník!

BRATISLAVA - Nevieme, kto ju iniciuje, ale vieme, komu je určená! Po minulotýždňovej tlačovej konferencii aktuálneho ministra financií z klubu OĽaNO Igora Matoviča sa ukázalo, že zmluvu o vakcínach Sputnik V nielenže nečítal, ale nevie ani garantovať, že je pre krajinu výhodná. Krátko na to sa objavila petícia za jeho záchranu. Podľa politológa Radoslava Štefančíka už nehovoríme o politike, ale o forme náboženstva tak, ako tomu bolo za čias Vladimíra Mečiara.

Na súkromnom profile expremiéra Matoviča zdieľal petíciu jeho zarputilý zástanca Peter Smolka. Z kruhov OĽaNO ju na sociálnych sieťach začal šíriť ďalší z radikálnych konzervatívcov Ján Mrva. Sám pritom priznáva, že nevie, kto za petíciou stojí. "Ja nie som iniciátor a ani neviem, kto ním je, ale s obsahom súhlasím," napísal v diskusii, kde verejnosť odkazoval na predmetnú petíciu.

"Igor, nevzdávaj boj," prosia signatári

"Tak, ako sme ti vyjadrili podporu pred rokom, aj teraz Ťa chceme povzbudiť, aby si ten boj nevzdával. Bojuješ nie len za seba a za OĽANO, ale za celú krajinu, za nás - naše deti, vnúčatá a ďalšie generácie. Desaťročia sme tu mali vlády plné komunistov a ich nasledovníkov. Desaťročia tu politici rozkrádali našu krajinu, metastázovala tu korupcia obludným spôsobom," uvádza sa v petícii, ktorú zatiaľ podpísalo len 951 osôb.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

"Vďaka tvojmu viac ako desaťročnému boju sme sa nadýchli k očiste Slovenska. Žiaľ, prišla pandémia a tvoji nepriatelia situáciu zneužili. Stále ti veríme, stále stojíme za tvojim úprimným bojom za zdravie a životy ľudí a ďakujeme ti za tvoje obrovské úsilie. Prajeme ti pevné zdravie, rovnako tak tvojej rodinke a aj týmto textom ti chceme vyjadriť podporu," pokračuje text podpornej petície, ktorá je zrejme reakciou na petíciu za odvolanie Igora Matoviča, ktorú podpísalo viac než 21-tisíc ľudí.

V závere petície nechýba ani dojímavý odkaz. "Ver, že nás, ktorí sa nedáme oklamať nenávisťou a prekrútenými informáciami je stále veľa. Bojujte, Igor aj celé OĽANO - za nás a naše deti!" končí sa text, ktorý bohužial nezverejňuje inciátorov petície, a to napriek tomu, že formulku "dole podpísaní" má.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Babky demokratky" vystriedali "Svedkovia Igorovi"

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je takáto podpora politikovi, ktorý stratil svoju tvár a sám seba úplne diskreditoval, pomerne bežná. "Napriek tomu, že je viditeľné, že klame, sa nájdu ľudia, ktorí nemyslia rozumom, ale cítia srdcom," poznamenal politológ s tým, že podobnej situácii sme boli svedkami aj v momentoch, kedy sa za expremiéra Vladimíra Mečiara bili jeho fanúšičky v dôchodkovom veku. "Keď sú zamilovaní do Igora Matoviča, tak sa mu snažia takýmto spôsobom dať najavo podporu. V politike je to úplne bežná vec. Spomeňte si na mladú dievčinu, ktorá mala celú detskú izbu oblepenú fotografiami expremiéra Roberta Fica," Štefančík pripomenul ďalší kuriózny prípad svedčiaci o bezhraničnom obdive a dodal, že sa nájdu aj ľudia, ktorí veria v Boha a to napriek tomu, že ich každý deň skúša a každý deň im hádže polená pod nohy. "Napriek tomu, že politik je zdiskreditovaný, tak tvrdé jadro na ňom vidí iba tie pozitívne veci," dodal na záver.