AKTUÁLNE Prídeme o ruské vakcíny? Maďari si prišli po Sputnik V

Zo Šarišských Michalian bolo v stredu po pokyne Ministerstva zdravotníctva vydaných do Maďarska 46 vakcín Sputnik V. Televízia TA3 informuje, že v pondelok ráno prišli pred budovu spoločnosti Imuna Pharm dva maďarské kamióny.

Vodiči vraj chceli všetkých 37 paliet s vakcínami Sputnik V. Spoločnost Imuna Pharm im ruské vakcíny zo skladu doposiaľ nevydala. Tvrdí, že na vydanie všetkých vakcín nedostala žiaden oficiálny pokyn. "Prišli sem dva maďarské kamióny, ktoré sa dožadovali naloženia všetkých 37 paliet. Čo sme im my, samozrejme nevydali, povedali sme, že tá vakcína je majetkom štátu, za ktorý máme my zodpovednosť. Musí to prejsť riadnym odovzdávacím konaním. Avšak ja osobne považujem za nemorálne, aby vakcína odtiaľto odišla," povedal Juraj Karamás, šéf spoločnosti Imuna.