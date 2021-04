KORONAVÍRUS Popierač covidu z parlamentu skončil v nemocnici: Ochorenie zľahčoval, teraz prejde sotva pár krokov!

BRATISLAVA - Koronavírus si skutočne nevyberá a jeho spochybňovanie je mimoriadne nebezpečné. Dôkazom je aj asistent nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu (KDŽP, kandidoval za ĽSNS) Miroslav Vetrík, ktorý v týchto dňoch na sociálnej sieti oznámil, že ho museli dokonca hospitalizovať. Sám sa pritom spoliehal na ivermektín a domácu liečbu, no tá nezaberala.

Vetrík túto skutočnosť oznámil priaznivcom na sociálnej sieti ešte pred 2 týždňami. "Asi mám covid. Ako som písal, s touto pliagou sa asi každý, skôr či neskôr stretne. Bolesti kĺbov, vysoké teploty, zimnica a celková slabosť," písal Vetrík. Sám pritom nebral do úvahy posledné vyjadrenie Európskej liekovej agentúry (EMA) o tom, že liek ivermektín nemá zásadné účinky ani vplyv na ochorenie Covid-19. "Netvrdím, že Ivermectín je zázračný liek, ale bolesti kĺbov sa zmiernili. Teploty okolo 38 stále trvajú, ale to je normálna prirodzená obranyschopnosť organizmu. Po užití Ivermectínu som dvakrát vracal. Vyčistilo ma to od mnohých hlienov," veril si stále Vetrík.

Vyjadrenie EMA považoval za diktát farmaceutov

"Vyjadrenie európskej lekárskej agentúry EMA o neodporúčaní Ivermectínu považujem ako čistý konflikt záujmov a ako tvrdý diktát fašistických farmaceutických korporácií," stál si za svojim Vetrík. Politik z KDŽP si dokonca nechal vpichnúť vitamín C a dokonca verejne písal, aby ľudia príliš nedôverovali vakcínam.

Až prišiel zlom

Politik pokračoval v domácej liečbe, ktorá však nezaberala a prišiel zlom! Vetríka museli hospitalizovať v ružinovskej nemocnici v Bratislave, o čom dal tiež vedieť svojim priaznivcom. "Nedarilo sa mi znížiť vysoké teploty ( 10 dní som nepretržite mal 39 - 40 ) a potom začala mi klesať saturácia, čo som nevedel doplniť kyslíkovými tubami. Celková slabosť, závrate.

Zatiaľ takto skromne," napísal politik z nemocničného lôžka.

Zdroj: Facebook/Miroslav Vetrík

Sotva prejde pár krokov bez zadýchania

Politik, ktorý v minulosti označoval ochorenie za "soplík" sa ešte neskôr z lôžka poďakoval svojim podporovateľom a dodal, že užíva antibiotiká. Stále je pritom napojený na kyslíkovú masku a tá mu vraj udržiava saturáciu v norme. "Menšie vzdialenie bez masky (toalety, sprcha) ma veľmi vyčerpáva a vedie k závratom a dýchavičnosti. Preto hlboký odpočinkový režim," dodal Vetrík.