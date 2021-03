SaS mrzí rozhodnutie prerušiť schôdzu: Strana rozumie argumentom a rešpektuje to

Strana SaS

BRATISLAVA - Strana SaS rešpektuje rozhodnutie šéfa Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) prerušiť aktuálnu schôdzu. Strana rozumie jeho argumentom, no rozhodnutie ju mrzí. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová, ktorej stanovisko poskytol hovorca strany Ondrej Šprlák. Podobne to vníma aj predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská.