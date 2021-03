Najnovší PRIESKUM Toto by bol suverénny víťaz volieb, chladná sprcha pre Matoviča od verejnosti

Poslanci Národnej rady SR

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v polovici marca, vyhral by ich Hlas-SD so ziskom 21,4 percenta hlasov. Na druhom mieste s 11,3 percenta by skončilo OĽANO, tretia SaS získala 10,3 percenta hlasov. Vládne Za ľudí by sa napríklad do parlamentu už nedostalo.