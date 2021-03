OĽANO reaguje na tvrdenia SaS: Spoluprácu s extrémistami sme vylúčili, stanovisko sa nemení

BRATISLAVA - Hnutie OĽANO zopakovalo, že vylučuje akúkoľvek spoluprácu s politickými stranami, ako aj jednotlivcami, ktorí popierajú základné ľudské práva, uchyľujú sa k extrémizmu a šíria medzi ľuďmi nenávisť, ktorá môže vyústiť do otvoreného zla. Hnutie to uviedlo v reakcii na tvrdenia strany SaS.

"Hnutie OĽANO sa rázne ohradzuje voči neutíchajúcim agresívnym útokom predstaviteľov strany SaS, ktorí sa v túžbe po povalení ďalšej vlády neštítia spájať naše hnutie s poslancami okolo Milana Mazureka," skonštatovalo hnutie v stanovisku, ktoré zaslal hovorca Matúš Bystriansky. Stanovisko o vylúčení spolupráce s extrémistami je podľa hnutia stále platné a nemenné.

Strana SaS v stredu reagovala na slová ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO), ktorý v oblasti ďalšieho politického vývoja nevylúčil nič, ani to, že vláda bude hľadať podporu u nezaradených poslancov. SaS to vníma ako hrozbu, že Slovensko je na ceste do priepasti. Liberáli v stanovisku upozornili, že ak by sa premiér Igor Matovič (OĽANO) snažil udržať pri moci aj s podporou bývalých členov ĽSNS, išlo by o vyjadrenie absolútnej túžby po moci.

Minister obrany pred stredajším rokovaním vlády zdôraznil, že snahou OĽANO je pokračovanie štvorkoalície, priznal však, že možných scenárov vývoja koaličnej krízy je viac a v súčasnej situácii nemožno vylúčiť nič, odmietol však komentovať špekulácie. Upozornil zároveň, že k súčasnej kríze a diskusiám by neprišlo, ak by šéf liberálov Richard Sulík v čase vrcholiacej pandémie "nerozbíjal" vládu.