Naď podporí predĺženie núdzového stavu: OĽANO zohľadní odporúčania odborníkov

"Hnutie OĽANO konzistentne podporuje všetky opatrenia na ochranu životov a zdravia obyvateľstva, a tak ako vždy, aj pri predlžovaní núdzového stavu budeme zohľadňovať odporúčania odborníkov," reagovalo OĽANO na otázky.

"Vo vláde to určite podporím, pretože to je objektívna potreba, to nie je o politikárčení," uviedol Naď. Poukázal na prepojenie núdzového stavu s viacerými opatreniami či vyplácaním pomoci aj v nemocniciach. Predpokladá, že touto témou sa bude vláda zaoberať v najbližších dňoch, keďže by sa mal núdzový stav skončiť už v piatok (19. 3.).