VLÁDNA KRÍZA Kollár pripúšťa rekonštrukciu kabinetu: Výmena Matoviča za iného premiéra nepomôže

BRATISLAVA - V súčasnej politickej situácii je potrebné niečo zmeniť, výmena premiéra však nemusí priniesť očakávaný výsledok. Poukázal na to predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v diskusnej relácii TA3 V politike.

Kollár tak pripustil, že riešením aktuálnej napätej politickej situácie môže byť rekonštrukcia vlády. Nemyslí si však, že výmenou premiéra Igora Matoviča (OĽANO) by sa niečo zmenilo. "Jediným riešením je vrátiť sa späť k tomu, prečo sme šli do politiky," skonštatoval Kollár.

Pripomenul, že v stredu (10. 3.) čaká hnutie Sme rodina zasadnutie predsedníctva. Po ňom si chce šéf parlamentu zavolať všetkých koaličných partnerov a hľadať riešenie. "Musíme si sadnúť, vypustiť emócie a Matovič s Richardom Sulíkom (SaS) by si mali vstúpiť do seba," dodal Kollár. Scenár menšinovej vlády jednoznačne odmietol.

Priznal však, že postoj strany SaS k ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) a snahu o jeho odvolanie považuje za zvláštne. "Keď chcel Krajčí pred Vianocami sprísňovať opatrenia, oni chceli otvárať prevádzky. Po mieste ministra tak volajú tí, ktorí mu nijako nepomohli," skonštatoval Kollár.

Dovoz neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V považuje za veľmi dobrý krok. Odmieta však v súčasnosti nastavené pravidlo, že za očkovanie by mal niesť zodpovednosť lekár. "Za to musí niesť zodpovednosť štát," zdôraznil Kollár. Na záver dodal, že ak bude vláda rozhodovať o zavedení tvrdého lockdownu od 21. marca, jeho hnutie a ministri to nepodporia.