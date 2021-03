Šéf rezortu vnútra o Jasnej: Bol som na kontrole! Účasť na Svetovom pohári však zvažuje

Okrem Mikulca sa spomína aj minister dopravy Andrej Doležal. Ten svoju účasť v Jasnej potvrdil s tým, že tam išiel ako najvyšší zástupca ministerstva, keďže Svetový pohár v Jasnej oficiálne podporuje. Odovzdávať by mal aj cenu. Juraj Šeliga účasť na pohári vylúčil.

Mikulec bol na kontrole

Mikulec bol včera na kontrole. "Pán minister bol včera v rámci svojho pracovného programu na kontrole na oblastnom stredisku Nízke Tatry, kde navštívil horských záchranárov, ktorí v týchto dňoch výrazným spôsobom participujú na prípravách a samotnom priebehu Svetového pohára," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu vnútra Barbora Túrosová.

Zdroj: Topky/Maarty

Účasť na Svetovom pohári zvažuje

V teréne sú od stredy priamo v stredisku Jasná viac ako dve desiatky príslušníkov HZS, ktorí dohliadajú na bezpečnosť pretekárok počas tréningov a ktorí ministra informovali o pripravenosti na podujatie takéhoto formátu. "Na samotné podujatie, ktoré sa bude konať cez víkend, dostal minister vnútra, rovnako ako mnohí ďalší členovia vlády oficiálne pozvanie od organizátorov pretekov. Svoju účasť vzhľadom na pracovné povinnosti v tejto chvíli ešte zvažuje," dodal hovorkyňa.

Od tejto stredy prichádzajú postupne do platnosti prísnejšie opatrenia. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia, opatrenia by mali trvať do 21. marca. Ak nepomôžu, mal by nastať tvrdý lockdown a premiér plánuje krajinu uzavriet. Zatiaľ zrejme najprísnejším opatrením je zákaz vychádzania po ôsmej hodine večer a zákaz cestovania do prírody mimo váš okres. Navštevovať sa oficiálne nesmú ani iné domácnosti.