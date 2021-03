KORONAVÍRUS Povoľovací dokument o Sputniku: Vláda sa chce vyvliecť zo zodpovednosti, lekári, pozrite sa!

Vyplýva to z dokumentu, ktorý zverejnil Krajčího rezort. Ide o povoľovací protokol na terapeutické podávanie neregistrovanej vakcíny Sputnik V. Tento dokument podpísal sám minister ešte včera. Jeho platnosť pritom trvá až do konca augusta tohto roka. "Za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár," píše sa jasne v dokumente.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v pondelok (1. 3.) informoval o tom, že Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Vakcína Sputnik V sa bude na Slovensku používať na základe výnimky.

Záujemcovia o očkovanie Sputnikom budú potvrdzovať, že vedia, že ide o vakcínu bez schválenia v Európskej liekovej agentúre. Ako podotkol minister, je však mnoho krajín, kde Sputnik V registráciu má. Ruská vakcína je v súčasnosti zaregistrovaná v 38 krajinách sveta.

Reakcie verejnosti

Slovenská lekárska komora (SLK) ocenila krok vlády nakúpiť vakcíny Sputnik V, no predseda SLK Marian Kollár zdôraznil, že vakcínou ešte stále neočkujú. "Čaká nás teraz odpovedať na viaceré otázky, čo sa týka bezpečnosti tejto vakcíny, no musíme to stihnúť za veľmi krátky čas. Predpokladám, že tieto odpovede dostaneme za krátky čas," myslí si Kollár na tlačovej konferencii. V tejto situácii SLK víta akúkoľvek pomoc, keďže denne zomierajú stovky ľudí. Súčasnú situáciu označili za vojnu a boj s vírusom a tiež to, že "nemáme veľmi na výber".

Na tento dokument už začína reagovať aj politická verejnosť. Prvá z nich je členka Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková, ktorá na zverejnenie dokumentu upozornila.