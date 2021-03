EXKLUZÍVNE Číňan Kájo zabezpečoval milióny eur v keši! Kuriér ich nosil Makóovi, ušlo sa aj Slobodníkovi

František Böhm bol jeden z kľúčových svedkov, ktorí vypovedali proti bývalému policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskom. Obaja spáchali samovraždu. Lučanský v policajnej cele, Böhm vo svojom dome v Plaveckom Štvrtku.

Tesne pred smrťou sa muž obvinený v kauze JUDÁŠ postavil pred vyšetrovateľa a vypovedal, aké obrovské peniaze sa vyplácali za rôzne služby. Všetko to vraj začalo, keď Böhmovi ďalší obvinený, bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, dohodol stretnutie s bývalým šéfom Kriminálneho úradu finančnej polície Ľudovítom Makóom.

"Stretnutie a spoluprácu s Makóom mi po predchádzajúcich udalostiach dohodol Bernard Slobodník, kde som sa s Makóom dohodol na spolupráci na mesačnom paušále, ako aj na podiele s ním dohodnutých klientov na odber pohonných hmôt, z toho dostával peniaze. Takúto dohodu som mal aj s Milanom Lučanským," hovorí vo svojej výpovedi Böhm.

Bernard Slobodník Zdroj: Jan Zemiar

Böhm uviedol aj názov žilinskej firmy, ktorú mal dohodiť práve Lučanský. Firma od neho odoberala pohonné hmoty a podľa Böhma sa Lučanskému za to vyplácala provízia okolo 2000 až 3000 eur mesačne. Peniaze mal Lučanský dostávať prostredníctvom Norberta Paksiho.

"Spolupráca s Lučanským, keď bol prvým viceprezidentom, trvala zhruba do jari až začiatkom leta 2015. Po dohode s Makóom nastúpil na scénu Jozef Kertész a ja som už iba komunikoval s Norbertom Paksim, ktorému som mesačne dával paušál, myslím, 5000 eur za to, aby konfrontoval telefónne čísla osôb, ktoré boli úzko zapojené do tohto biznisu," vypovedal Böhm.

Milióny pre Makóa od čínskych podnikateľov

V nekalých obchodoch s pohonnými hmotami boli podľa Böhma zainteresovaní aj čínski podnikatelia. Na účty ich spoločností sa presúvali peniaze. Dôvodom bolo to, aby ich vedeli dostať z účtov do "kešu". Číňania totiž disponovali obrovskou hotovosťou, ktorú vedeli v priebehu niekoľkých dní zozbierať po celej Európe a prostredníctvom našich "podnikateľov" peniaze zas oni potrebovali dostať na čínske účty. Všetko sa to odohrávalo vo veľkoskladoch na Starej Vajnorskej.

Bolo to know how, s ktorým prišiel podľa exsiskára Jozef Kertész. Podľa výpovede ho najskôr Kertész predstavil Makóovi a potom to spolu vysvetlili aj Böhmovi. No a ten to koncom januára 2021, tesne pred smrťou, zas opísal policajtom.

Milióny od Číňana Káju

Za všetkým boli obchodníci s pohonnými hmotami alebo aditívami Jozef Kertész a spol. Tí mali vytvorené takzvané krycie firmy. "... krycie spoločnosti, čo dodávali aditíva, v niektorých prípadoch dali na faktúru číslo účtu iných spoločností, ktoré ovládali čínski podnikatelia. Ďalej presúvali peniaze na účty týchto čínskych spoločností prostredníctvom vzájomného započítavania pohľadávok a keď došli na tieto účty peniaze, tak kuriér Marek D., alebo Henrich Š. išli na Starú Vajnorskú do čínskych veľkoskladov, kde prebrali hotovosť od Číňanov. Číňana som poznal pod prezývakou Kájo," vysvetlil dnes už mŕtvy exsiskár okolnosti "biznisu" s Makóom a obchodníkmi s pohonnými hmotami.

Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby strávil vo väzbe približne dva mesiace. Zdroj: TV Markíza

"Peniaze, ktoré sa takto vygenerovali a dostali sa do kešovej formy, sa delili spôsobom takým, že 75% z týchto peňazí sa odovzdávalo Jozefovi Kertészovi a 25% z týchto peňazí ostávalo na našej strane. Z týchto peňazí sa potom generovali paušály a úplatky, ako sa aj zabezpečovali krycie spoločnosti a takto sa tie peniaze vlastne generovali. Ľudovít Makó, keď videl, že dokážeme vybrať peniaze bez toho, aby zostala stopa, tak ma požiadal o to, či by sme vedeli robiť cez sieť krycích spoločností faktúry a vybrať takto peniaze aj pre ním dodané podnikateľské subjekty," opísal Böhm.

Ľudovít Makó Zdroj: Ivan Mego

Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby s týmto súhlasil, a tak vždy ku koncu zdaňovacieho obdobia v kalendárnom mesiaci dostal od Makóa zoznam spoločností aj s požiadavkami na obsahovú stránku faktúr, ktoré mali byť vystavené. Faktúry potom vystavil za rôzne činnosti, spoločnosti ich zaplatili a rovnakým spôsobom, ako pri pohonných hmotách, sa Makóovi alebo iným osobám doniesla hotovosť.

Podľa Böhma bolo takto Makóovi alebo ním určeným osobám vyplatených niekoľko miliónov eur. "Bolo to zhruba od roku 2017 do roku 2019 a bolo to niekoľko miliónov. Päť, šesť možno desať," vyslovil Böhm pred vyšetrovateľom NAKA doslova šokujúcu cifru.

V súvislosti so spomínanými peniazmi v keši v obrovskej hodnote sa už v minulosti objavili informácie, že Ľudovít Makó mal každý mesiac voziť súkromným lietadlom do Dubaja v taškách hotovosť od 600-tisíc do 900-tisíc eur. Práve Makó má mať podľa informácií TV Markíza na účte v Dubaji milióny eur. Tieto prostriedky z trestnej činnosti si už podľa Markízy žiadali z dubajskej banky vrátiť aj prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Ich žiadosť však úspešná nebola.

Hotovosť v 20-eurovkách

Böhm vypovedal, že peniaze, ktoré odovzdával Milanovi Lučanskému od Číňanov, boli v 20-eurových bankovkách. To sa bývalému policajnému prezidentovi nepáčilo.

"Lučanský po čase odkázal po Paksim, či by sa to nedalo dávať vo väčších bankovkách, minimálne tak v 50-eurových. Peniaze som odovzdával v krabiciach od rumu na rôznych miestach Bratislavy a Záhoria," vypovedal.

Tisíce eur pre Slobodníka

Böhm ozrejmil aj detaily toho, ako dlho sa pozná s Bernardom Slobodníkom. Podľa jeho slov to bolo od jeho nástupu na post riaditeľa finančnej polície. Zoznámili sa prostredníctvom ich spoločnej známej Janette P. Exsiskár prezradil, že v tom čase dostal od svojho bývalého nadriadeného ešte z čias Lexovej SIS správu o pripravovanej diskreditácii a obsahovala asi štyri body. Týkala sa Slobodnika, a tak sa s ním Böhm stretol, aby ho upozornil, nech sa pripraví na prípadný mediálny tlak.

"Zhruba v roku 2017 ma kontaktoval Makó s tým, či poznám 6 osôb, ktorým ide finančná polícia rozšíriť obvinenie pre trestnú činnosť súvisiacu s minerálnymi olejmi, a že keď každý z nich dá 50-tisíc eur, tak im bude len doručené uznesenie o rozšírení obvinenia, nebudú im vykonávané žiadne zaisťovacie úkony ani domové prehliadky," vypovedal Böhm s tým, že oslovil štyri z týchto šiestich osôb a každý z nich sa vyzbieral po 50-tisíc eur. Neskôr ich odovzdal Ľudovítovi Makóovi. Za tento úplatok sa im malo postupne zastaviť trestné stíhanie, avšak nakoniec sa nezastavilo a trvá dodnes. "Oni to aj reklamovali, odpovedali im však tak, že mali zaplatiť aj tí ďalší dvaja," dodal Böhm. Nepamätal si už, či bolo tých 200-tisíc v obálke alebo v igelitke, ale podľa jeho slov ich odovzdali Makóovi na dvakrát.

Böhm však posielal Slobodníkovi aj 10-tisíc eur mesačne, podľa neho to trvalo asi 12 – 13 mesiacov až do obdobia, keď skončil na poste riaditeľa finančnej polície. "Platil som za to, že na finančnú políciu chodili z banky hlásenia o prevodoch peňazí do Číny a, samozrejme, ako sa tie peniaze dostali na tie čínske účty, mala finančná polícia preverovať. Bernard Slobodník to vždy pridelil takému vyšetrovateľovi alebo operatívcovi, ktorý poskytol také vyjadrenie, aby to bolo v poriadku, aby sa v tom ďalej nikto neriešil," opísal praktiky Böhm.