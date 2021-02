EXKLUZÍVNA výpoveď kľúčového svedka tesne pred samovraždou: S Petrom Tóthom riešili vraždu Kuciaka!

František Böhm vypovedal v dôležitých kauzách, ktoré otriasajú Slovenskom. Svedčil aj proti bývalému policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému. Ten spáchal samovraždu vo svojej cele. Z uznesenia o vznesení obvinenia v kauze JUDÁŠ vyplýva, že Böhm platil státisíce eur za to, že sa mu orgány činné v trestnom konaní nebudú venovať.

Exsiskár však vo svojej výpovedi spomínal aj Petra Tótha, ktorý vystupoval ako utajený svedok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Tóth bol kedysi pravou rukou Mariana Kočnera, ktorý je v prípade obžalovaný ako objednávateľ. Špecializovaný trestný súd ho neprávoplatne oslobodil.

Podľa Böhmovej výpovede z 27. januára 2021 za ním prišiel Peter Tóth potom, ako NAKA zadržala vraha Jána Kuciaka Miroslava Marčeka, jeho bratranca Tomáša Szabóa, sprostredkovateľa Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú, ktorá bola Kočnerovou volavkou a podľa obžaloby mala vraždu novinára sprostredkovať cez Andruskóa.

Tóth sa chcel poradiť

Peter Tóth mal podľa Böhma prísť do Stupavy, kde sa stretli v reštaurácii. "Tóth sa chcel so mnou poradiť a povedať mi svoje vedomosti, ktoré neskôr vypovedal na súde ako svedok. Ukázal mi komunikáciu so Zsuzsovou, že čo si o tom myslím a povedal mi, ako bolo zriadené komando, ktoré sledovalo novinárov a opozičných politikov v prospech Mariana Kočnera a Norberta Bödöra. Uviedol mi všetko. Ako boli zabezpečené lustrácie, po koľko sa zložili financmajstri, kde skončili výstupy a že aj on sledoval Kuciaka a Kušnírovú," vypovedal Böhm.

Peter Tóth vypovedal ako svedok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Keď mi to vyrozprával, povedal som mu, že nie som farár ani policajt, aby sa obrátil na policajný zbor a aby všetko, čo vie, povedal im. Za týmto účelom som prostredníctvom Paksiho kontaktoval Milana Lučanského, ktorý poslal číslo na Branislava Zuriana. S tým sa Peter Tóth skontaktoval a nadviazal spoluprácu s políciou," opísal Böhm.

Exsiskár Böhm vypovedal, že v tej dobe bol jeden z mála ľudí zo Slovenska, ktorí mali kontakt na Petra Tótha. Priebežne spolu komunikovali. "Koncom roka 2018, keď už Tóth spolupracoval s políciou, bol som kontaktovaný Norbertom Paksim, že ma začala odpočúvať Slovenská informačná služba. Požiadal som ho, aby zistil, či je odpočúvaný aj Tóth a Pavol Forisch, ktorý ma viackrát kontaktoval, aby som si vedel vyhodnotiť, v akej súvislosti ma SIS odpočúva. Výstupom tejto previerky bolo, že odpočúvaný bol aj Peter Tóth," vypovedal Böhm s tým, že v tejto súvislosti kontaktoval Ľudovíta Makóa, ďalšieho kľúčového svedka v mnohých kauzách.

František Böhm

František Böhm bol zadržaný v rámci akcie BOŽIE MLYNY a obvinený zo spolupráce so zločineckou skupinou takáčovcov a z korupcie nevídaných rozmerov. Prepustený spoza mreží bol pre svedecké výpovede v najväčších ekonomických kauzách. Zaujímavosťou je, že Böhm mal napriek závažným obvineniam doma celý arzenál zbraní, a to je podľa zákona o zbraniach a strelive zakázané. Exsiskár spáchal samovraždu 13. februára v rodinnom dome v Plaveckom Štvrtku. Podľa našich informácií svedkom celej udalosti bol jeho 19-ročný syn. Pred samovraždou postrelil aj svoju manželku, ktorá skončila v nemocnici.

Dom, v ktorom František Böhm spáchal samovraždu. Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

František Böhm mal krátkou guľovou zbraňou streliť do oblasti hrudníka svoju manželku a následne sa strelil do hlavy. Topky.sk zistili, že streľba sa odohrala v obývacej izbe domu. Obvinený exsiskár mal byť pod vplyvom alkoholu, keď vytiahol revolver ráže 9 milimetrov a pohrozil, že sa zastrelí. Manželka sa mu v tom pokúsila zabrániť, keď podľa zdrojov z prostredia polície padol výstrel, ktorý ju zasiahol do hrudníka. Böhm si potom priložil revolver k hlave a zastrelil sa.

Tri roky od vraždy

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta 21. februára 2018. Za vraždu si už odpykáva 25-ročný trest Miroslav Marček, odsúdený je aj Zoltán Andruskó a neprávoplatne odsúdený je aj Marčekov bratranec Tomáš Szabó. Obžalovaný z objednávky vraždy je Marian Kočner, ktorého senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pod vedením Ruženy Sabovej začiatkom septembra oslobodil. Rovnako neprávoplatne oslobodili aj obžalovanú Alenu Zsuzsovú, ktorá mala vraždu novinára sprostredkovať.

Marian Kočner je aktuálne vo väzení, kde si odpykáva 19-ročný trest v kauze zmenky. Alenu Zsuzsovú pár minút po prepustení z väzby zadržali opäť, tentoraz pre prípad vraždy exprimátora Hurbanova. Momentálne sa čaká na to, kedy Najvyšší súd vytýči konanie. Proti Marianovi Kočnerovi svedčil aj Peter Tóth. Ten bol kedysi jeho pravou rukou a priateľom. Tóth začal spolupracovať s políciou a odovzdal im aj Kočnerove mobily a auto.