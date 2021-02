Prekrásny záber slovenskej dvojice triumfoval vo svete: FOTO, z ktorej vás zahreje pri srdci

Z fotografie vyžaruje šťastie a láska.

Zdroj: TASR - Pavol Kulkovský

BRATISLAVA - Aj pacienti so zriedkavým ochorením môžu žiť šťastné a naplnené životy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb, ktorý si spoločnosť pripomína v nedeľu (28. 2.), na to poukázala za Slovenskú alianciu zriedkavých chorôb Soňa Herdová. Príkladom je svadobná fotografia slovenskej pacientky so spinálnou svalovou atrofiou autora Pavla Kulkovského.