Špecializovaný trestný súd ukončil výsluch podnikateľa Zoroslava Kollára

"Pán prokurátor je toho názoru, že nie je dôvod pre prepustenie z väzby. My sme s kolegom a klientom veľmi dlho a intenzívne vysvetľovali, že naopak väzobné dôvody už neexistujú," zdôraznil Sokol. Väzbu navrhovali nahradiť obmedzeniami, zároveň ponúkli aj finančnú záruku, o ktorej výške nechceli informovať. Jeho klientovi, ako povedal český advokát, nepribudli ďalšie obvinenia.

Obhajoba kategoricky odmieta, že by ich klient mal ovplyvňovať bratislavskú justíciu. Zároveň uvádza, že obvinenie je postavené len na výpovedi exsudcu Vladimíra S., s ktorým bol Zoroslav K. na obede pred šiestimi rokmi. "V zásade som poukázal na to, že skutok je definovaný ako rozhovor klienta so svedkom Vladimírom S. pred šiestimi rokmi, ktorý mal skončiť údajnou dohodou. Klient tvrdí, že žiadna dohoda nebola a nič iné sa už potom nestalo. Nie je potvrdené, že by sa klient o niečo ďalšie pokúšal a nie je ani jasné v tejto veci, kto ďalší by mohol byť vypočutý ako svedok. Ja som poukázal na to, že prokuratúra nepredložila žiadne argumenty, ktoré by svedčili pre to, že je potreba držať klienta ešte vo väzbe," zdôraznil Sokol.

Zoroslav Kollár je vo väzbe od posledného októbrového dňa minulého roka. Do väzby ho zobral vtedy ŠTS v Pezinku spoločne s bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilou Urbancovou a expredsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom. Dôvodom väzobného stíhania trojice obvinenej z prijímania úplatku, prípadne zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu, bola obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba.

Následne v prvej polovici novembra 2020 Najvyšší súd (NS) SR zamietol ich sťažnosti voči väzobnému stíhaniu. Vyhovel zároveň návrhu prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a rozšíril dôvody väzby o väzbu preventívnu. Trojicu zadržala NAKA 28. októbra v rámci akcie Víchrica.