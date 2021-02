KORONAVÍRUS Matematik po stretnutí s Čaputovou: Toto je drsná realita! Sme v dátovom pekle, nevieme nič

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová včera po stretnutí s odborníkmi skonštatovala, že situácia na Slovensku je naozaj zlá. Podľa nej by sa mali viac počúvať hlasy vedcov a dať na ich odporúčania. Matematik Richard Kollár uviedol, že sme v dátovom pekle a o vývoji koronavírusu na Slovensku nevieme nič.

Situácia na Slovensku s pandémiou koronavírusu je mimoriadne závažná. Prezidentka Zuzana Čaputová na to upozornila po utorkovom stretnutí s vedcami z vládneho konzília a iniciatívy Veda pomáha.

Pandémia je odborná, nie politická otázka

Opäť zdôraznila potrebu počúvať vedecký hlas, pretože "pandémia je výsostne odborná, a nie politická otázka". Je podľa nej nevyhnutné, aby vláda na aktuálnu situáciu reagovala. "Ešte skôr, ako prejdem k príčinám, poviem, že keď som odborníkov počúvala, všimla som si, že ich hlas je dlhodobo zanedbávaný. Jednou z príčin je neskoršie aplikovaný striktný lockdown, ktorý navrhovala vedecká komunita už skôr. Ostatné príčiny, prosím, využime ako pohľad do budúcna a pre poučenie sa," povedala.

Opatrenia potrebné podľa prezidentky:

- precízne trasovanie kontaktov,

- zlepšenie kontroly dodržiavania opatrení, karantény, ale aj kontroly hraníc,

- zvýšiť kapacitu PCR testovania, nepreceňovať antigénové testy,

- aktualizácia COVID automatu.

"Hromadné testovanie má okrem zvýšenej mobility aj psychologický efekt," poukázala Čaputová. Hovorí, že ľudia často považujú modrý papierik za pocit zdravia. Vyzdvihla tiež nevyhnutnosť kvalitnej a konzistentnej komunikácie vlády. Poukázala tiež na neprehľadnosť situácie v nemocniciach. Dochádza k preťažovaniu personálu, rovnako sú problémy i v ambulantnom sektore.

Sme v dátovom pekle

Situácia vidí v mimoriadne negatívnom svetle aj matematik Richard Kollár. Matematik znepokojene vyjadril, že Slovensko absolútne nepozná skutočné dáta. "Som matematik a budem sa vyjadrovať čisto k číslam a dátam," povedal na úvod. "O vývoji koronavírusu na Slovensku nevieme takmer nič. V skutočnosti nevieme, ako na tom sme a čo sa deje. Chýbajú nám absolútne kľúčové dáta, aby sme vedeli vyhodnotiť aj efekt našich opatrení, aj to v akom momentálne epidemickom stave sme," uviedol Kollár.

"My netušíme, koľko ľudí prichádza do nemocníc a koľko z nich odchádza. Dokonca ani pri pľúcnych ventiláciách, pretože ani tu čísla nesedia," poznamenal s tým, že nesedí ani ich vek, nepoznáme štruktúru testov, nie sú informácie o trasovaní a nie sú známe ani presné údaje o tom, koľko pacientov sa presúva z oddelenia na oddelenie. "Z regionálnych úradov verejného zdravotníctva sme sa nedozvedeli, kde sa najviac nakazia slovenskí občania. Nevieme, či je bezpečné ísť do obchodu. Nevieme, či je bezpečné cestovať MHD," konštatuje.

Poznamenal, že na Slovensku máme najlepšie testy v Európe na britskú mutáciu, ale aj tak nevieme o jej vývoji. Rovnako chýbajú dáta o tom, kde sa ľudia nakazia. Ďalej sa dopytuje, prečo ministerstvo zdravotníctva prepustilo 10 % zdravotníkov počas pandémie a núdzového stavu, ktorí v nemocniciach momentálne chýbajú. "Sme v dátovom pekle. A nevieme, či nás čaká ďalšia vlna. Či bude silnejšia ako tá, ktorou prechádzame, alebo slabšia," dodal matematik. Lekár Peter Visolajský skonštatoval, že vysoké čísla úmrtí sú dôsledkom stavu slovenského zdravotníctva. Preto by malo byť prioritou pre budúce vlády.

Československý variant sa nešíri od nás do sveta

Virológ zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Boris Klempa skonštatoval, že britská mutácia na Slovensku už prevláda. "Nie je pravda, že by sa v týchto dňoch šíril nejaký nový český alebo československý variant od nás smerom do sveta," uviedol s tým, že daný kmeň mohol prispieť k zhoršeniu na jeseň.

"Je to kmeň, o ktorom vieme, že bol prítomný už na jeseň, prvý dôkaz máme z novembra. Prispel k tomu, že sa situácia sa na jeseň začala zhoršovať. Každopádne, teraz vieme, že britský variant ho pretlačil a nie je pravda, že by sa nová mutácia šírila od nás do sveta," dodal Klempa.

Nové mutácie predstavujú komplikáciu

Juhoafrický variant nového koronavírusu už môže byť rozšírený na území Slovenska. Klempa tiež povedal, že medializovaný prípad muža z Nitry nebol pozitívny. "Nedokážem vylúčiť, že by na Slovensku nemohol byť," povedal s tým, že zmysel vidí, okrem iného, v sekvenovaní. Nové varianty predstavujú podľa Klempu komplikáciu.

Upozornil, že juhoafrický a brazílsky variant nie sú len infekčnejšie, ale aj odolnejšie voči imunitnej odpovedi a vakcinácií. Rovnako existuje vyššia pravdepodobnosť opätovného nakazenia. "Preto je dôležité nerezignovať v snahe zabrániť šíreniu týchto nových variantov," apeloval. Potrebné je podľa neho preto striktne kontrolovať ľudí prichádzajúcich zo zahraničia a zaoberať sa identifikáciou nových typov vírusu.

Variant 501Y.V2 po prvý raz zaznamenali v decembri 2020 v Juhoafrickej republike (JAR). Na základe predbežných štúdií sa aj ten rýchlejšie šíri, takisto sa však zatiaľ nepotvrdilo, že by spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia COVID-19. Variant potvrdili už i vo viacerých členských krajinách EÚ vrátane Francúzska a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko.

Najlepšou cestou je očkovanie

Očkovanie považuje prezidentka, rovnako ako vedci, za najlepšie riešenie v súčasnej situácii. Uvedomuje si však aj problém s dostupnosťou. Vakcína z ktorejkoľvek krajiny, ktorá bude spoľahlivá, verifikovaná, overená a pomôže vyriešiť situáciu, je preto podľa nej dobrá vakcína. "Orientujme sa na akúkoľvek vakcínu, ktorá však bude mať štandardnú registráciu, napríklad v Európskej liekovej agentúre," reagovala na otázku o ruskej očkovacej látke Sputnik.

V súvislosti s možnou výrobou vakcín na Slovensku skonštatovala Čaputová, že jej úlohou je otvárať dvere. O téme komunikuje s ministrom zdravotníctva. Informovať sa plánuje aj pri štvrtkovom (18. 2.) telefonáte s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom.