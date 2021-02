Bývalí ministri zdravotníctva sa búria: Krajčí by mal odstúpiť, spôsobil veľké škody

BRATISLAVA – Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) by mal zo svojej funkcie odstúpiť. Povedali to bývalí ministri zdravotníctva Tomáš Drucker z mimoparlamentnej Dobrá voľba, Andrea Kalavská a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši.

Minister zdravotníctva podľa Tomáša Druckera presluhuje. "Vnímam ho ako slušného človeka, ktorý sa však nemal stať ministrom zdravotníctva, pretože nemá manažérske predpoklady na výkon takejto funkcie. Zvlášť je to cítiť v čase súčasnej krízy, keď je potrebné rázne a systematicky krízovo riadiť zdravotníctvo s dosahom na celú spoločnosť," povedal. Súčasný minister podľa neho reaguje príliš neskoro a spôsobuje tým veľké a zbytočné škody a straty na životoch. Poukázal na to, že slovenské nemocnice sú všetky "nezmyselne" červené, a tiež na to, že historicky najviac ľudí zomiera doma, pretože sa nevedia dostať k zdravotnej starostlivosti.

COVID semafor prišiel podľa Druckera mesiace po tom, ako mal byť zavedený. Poznamenal tiež, že Krajčí má od nástupu veľmi slabú komunikáciu so zástupcami sektora zdravotníctva, s odborníkmi a nedostatok odbornosti je podľa neho cítiť vo viacerých Krajčího rozhodnutiach. "Osobitne vnímam veľmi nešťastne jeho personálnu politiku, presadzovanie rodinných príslušníkov a kamarátov na úkor odbornosti a profesionality," povedal Drucker s dôvetkom, že Krajčí výrazne oslabil dôveru občanov v autoritu štátu. "Napriek nášmu dobrému osobnému vzťahu z minulosti som presvedčený, že Marek Krajčí by mal čo najskôr ponúknuť svoju funkciu zdatnejšiemu manažérovi," dodal Drucker.

Podľa názoru Richarda Rašiho sa Krajčí ministrom zdravotníctva ani nemal stať. Vyčíta mu, že jedným z prvých krokov terajšieho šéfa rezortu zdravotníctva bolo vymenovanie generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne - Richarda Strapka, ktorý predtým pracoval pre Pentu. Podľa Rašiho spravil Krajčí desiatky prešľapov a rovnako si myslí, že už vo svojej funkcii presluhuje. Krajčí podľa Rašiho boj s pandémiou nového koronavírusu už dávno vzdal. "Minister zdravotníctva totiž musí počúvať rady odborníkov a nie sa slepo a nekriticky podriaďovať vrtochom premiéra Igora Matoviča (OĽANO)," povedal.

Exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská poukázala na výsledky boja proti pandémii, podľa ktorých je Slovensko na tom "katastrofálne". "Denne u nás zomiera najviac pacientov na počet obyvateľov a čísla naďalej rastú. To je podľa mňa viac ako dostatočný dôvod na vyvodenie zodpovednosti, a teda demisiu pána ministra," dodala.