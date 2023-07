MIMORIADNE Palkovičovi pretiekol pohár trpezlivosti: Šéf štátnej zdravotnej poisťovne Strapko končí!

VIDEO Tlačová konferencia Michala Palkoviča:

Michal Palkovič ako minister zdravotníctva na tlačovej konferencii prezradil, že mu prekáža, akým nedostatočným spôsobom pristúpilo vedenie štátnej poisťovne k plánu šetrenia finančných prostriedkov, a preto nedokázal ďalej spolupracovať s ním ako s riaditeľom. "Situácia je vážna. Máme historicky najnižšie štátne imanie. Mali tam na pláne úsporné opatrenia, a keďže neboli v dostatočnej kvalite, preto som dospel k tomuto rozhodnutiu," tvrdí Palkovič.

Galéria fotiek () Michal Palkovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Palkovič za problémový označil aj prístup časti vedenia VšZP k situácii v zdravotnej poisťovni. Nemyslí si, že problémy sú len o tom, že treba dofinancovať celý sektor. "Očakával som, že ako zodpovední manažéri budú pomenovávať a prichádzať s riešeniami, ktoré kondíciu VšZP zlepšia," povedal.

Náhradníka ešte nemajú, čakajú na odobrenie ÚDZS

Strapko končí tiež vo funkcii predsedu a člena Predstavenstva VšZP. V predsedníctve podľa ministra však zostávajú ďalší dvaja členovia. "Tí ostávajú, s nimi budeme ďalej pracovať," doplnil. Poukázal na to, že nový riaditeľ musí prejsť schválením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). "Meno zverejníme až po tom, ako budeme mať odobrenie od predsedníčky ÚDZS. (...) Bavíme sa o veľmi krátkej dobe," dodal.

Galéria fotiek () Michal Palkovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Opozícia tvrdí, že problém sa bude ťahať až do volieb

Kritickú situáciu v poisťovni komentuje už aj opozícia. "Za chod a funkčnosť štátnej zdravotnej poisťovne je zodpovedný jediný akcionár a tým je ministerstvo zdravotníctva. Podľa medializovaných informácií má však do vedenia poisťovne opäť zasadnúť človek bez akýchkoľvek skúseností z krízového riadenia. Tým sa dá predpokladať, že celý problém sa len potiahne až do volieb. Kríza sa teda bude len prehlbovať a bude to jedna z najzásadnejších vecí, ktoré bude treba riešiť obratom po zložení vlády. Aj preto je dôležité, aby v koalícii prevládli skúsenosti a schopnosti," povedala expertka na zdravotníctva strany Hlas-SD Zuzana Dolinková.

Galéria fotiek () Zuzana Dolinková

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Už mal byť dávno odvolaný, tvrdí SaS

Odvolanie generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richarda Strapka prichádza podľa strany Sloboda a Solidarita dávno po funuse. Strapko totiž v tejto funkcii nemal byť už dávno, a to pre katastrofálne výsledky hospodárenia poisťovne.



„Štátna VšZP je štvrtý rok v obrovskej strate - v roku 2020 to bolo 114 miliónov eur, v roku 2021 vyše 86 miliónov eur a za rok 2022 to bolo 154 miliónov eur, spolu teda 354 miliónov eur. Kvalifikovanou prognózou pre rok 2023, na základe straty za prvé štyri mesiace vo výške približne 77 miliónov eur, je očakávaná strata na úrovni cca 220 až 250 miliónov eur. Toto masívne číslo len potvrdzuje, čo hovorím už dlhšie, kmeň VšZP treba čo najskôr rozdeliť a predať,“ reagoval kandidát SASKY na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay. Rada pre záchranu zdravotníctva SASKY zároveň oceňuje, že po jej minulotýždňovej výzve aj minister zdravotníctva uznal potrebu zmeny vedenia VšZP a generálneho riaditeľa odvolal.