Ani sčítanie obyvateľov sa nezaobíde bez boja: KBS vs. neveriaci! Padli tvrdé obvinenia

Ešte v polovici januára prišla organizácia Ethos (nezávislé občianske hnutie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmus) avizovala kampaň s príznačným hashtagom #bezvyznania. Čím viac občanov sa prihlási k cirkvi, tým viac peňazí dostanú. Podľa Ethosu tak kňazom nejde o zistenie počtov, ale o peniaze.

Čím viac občanov, tým viac peňazí

"Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac budú môcť kňazi zasahovať do politiky, do tvorby zákonov a do práv iných ľudí. Budú si stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod," uviedla organizácia na stránke. Doteraz dostávali náboženské spoločností štátnu dotáciu podľa počtu duchovných.

Zdroj: pixabay

"Podľa novely zákona o financovaní cirkví z roku 2019 budú dostávať ešte ďalšie peniaze od štátu podľa počtu ľudí, ktorí svoju príslušnosť k danej náboženskej spoločnosti uvedú v sčítaní obyvateľov," vysvetľujú na stránke. Členovia Ethosu Ľudí preto vyzvali ľudí, aby sa k cirkvi nehlásili len formálne, ale podľa skutočného stavu. "Katolícki biskupi píšu pastierske listy, ktoré sa čítajú v chrámoch po celom Slovensku pri bohoslužbách, len aby sa k nim „ovečky“ prihlásili. Ak si však myslíte, že im záleží na tom, aby sa zistila pravda o skutočnom počte ich členov, žijúcich podľa zásad ich viery, mýlite sa," píše sa na stránke.

Podľa biskupov je to politická kampaň

Katolícki biskupi Slovenska so znepokojením vnímajú, ako sa sčítanie obyvateľov stáva nástrojom politického boja a kampane namierenej proti cirkvi. Zhodli sa na tom počas utorkového online plenárneho zasadnutia KBS. "História poskytuje nemálo príkladov, keď sa sčítania stali obeťou politických záujmov, ktorým realita nevyhovovala. Žiaľ, situácia ukazuje, že takéto spôsoby manipulácie nepatria len do minulosti," uviedli biskupi. Podľa nich vyzývať ľudí, aby sa k svojmu vierovyznaniu neprihlásili, je nielen prejavom intolerancie voči náboženstvu, formou útoku na náboženskú slobodu, ale aj zámerným úsilím o znehodnotenie sčítania.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

KBS klame a zavádza

Na vyjadrenie KBS členovia Ethosu reagovali ráznym vyjadrením. Podľa nich je ich vyhlásenie plné nepravdivých tvrdení. "Mrzí nás, že KBS tieto nepravdy tiež šíri," uviedol Ethos v stanovisku. Ľudí podľa nich nevyzývajú k tomu, aby sa neprihlásili k svojej viere alebo náboženstvu. "Žiadna cirkev, ani RKC, nemá monopol na vyznanie, a preto sa ľudia môžu slobodne rozhodnúť, či sa prihlásia k nejakej cirkvi, vierovyznanie označia cez iné alebo vyznačia bez vyznania. Sčítanie nezisťuje, koľko ľudí bolo pokrstených, ako sa snažia naznačiť biskupi vo svojich pastierskych listoch, ale zisťuje koľko ľudí sa chce aktívne hlásiť k tej ktorej cirkvi," uviedla organizácia.

Ohradili sa aj voči tomu, že by útočili na náboženskú slobodu. "Nikomu jeho vieru nechceme upierať. To, že si v KBS mýlia privilégium prijímania miliónov zo štátneho rozpočtu s náboženskou slobodou nevieme ovplyvniť," uviedla organizácia v stanovisku s tým, že práve KBS sa snaží znehodnotiť sčítanie. "Neveriaci nemajú žiaden dôvod hlásiť sa k cirkvi, aj keď boli pokrstení, alebo majú iné sviatosti," uviedli ďalej. Odmietli aj to, že by boli prepojení s niektorou z vládnych strán. "Stranícke aktivity na podporu odluky vítame, avšak nie sme “pobočkou” žiadnej strany a medzi našimi členmi sú veriaci, neveriaci a voliči rôznych strán," dodali na margo obvinenia.

"Podľa tónu tlačovej správy predpokladáme, že ak by sčítanie dopadlo pre RKC nepriaznivo, je pripravená ho spochybniť s využitím našej kampane ako dôvodu pre jeho spochybnenie. Ak by k tomu došlo, dúfame, že verejnosť na takúto taktiku neskočí. Pri vypĺňaní sčítania majú ľudia slobodnú vôľu, je anonymné a jeho výsledky treba rešpektovať. To budeme robiť aj my," dodáva organizácia.