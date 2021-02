KORONAVÍRUS Prezenčnú výučbu k pondelku obnovilo viac ako 2-tisíc škôl, tvrdí Gröhling

Čísla sú podľa ministra školstva nižšie, keďže na strednom Slovensku sa od pondelka začali jarné prázdniny. Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren uviedol, že 50,5 percenta žiakov nastúpilo v pondelok do otvorených základných škôl. Otvorených je šesť z deviatich základných škôl. "Jedna je zatvorená z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 ešte spred týždňa. Dve školy sme nemohli otvoriť z dôvodu neočakávaných dôsledkov očkovania. Až 66 zo 108 očkovaných učiteľov malo nepriaznivé dôsledky a nemohlo dnes nastúpiť do školy," povedal s tým, že ho to mrzí. Avšak na druhej strane vyjadril radosť z toho, že učitelia budú vďaka očkovaniu chránení.

Gröhling uviedol, že učitelia boli pri očkovaní informovaní o tom, že môžu po ňom dostať teplotu alebo ich môže bolieť hlava. "Je to niečo, s čím sme rátali. Organizmus na to reaguje. Je to pozitívna správa, pretože organizmus na to začína reagovať," dodal.